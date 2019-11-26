İngiltere'de seçim öncesi Hahambaşı İşçi Partisi'ni eleştirdi: Yahudi düşmanlığıyla yeterince mücadele etmiyor

Telif hakkı PA Media Image caption Ephraim Mirvis

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu lideri Hahambaşı Ephraim Mirvis, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi ana muhalefetteki İşçi Partisi'ni "Yahudi düşmanlığıyla yeterince mücadele etmemekle" suçladı. Mirvis, seçmenlerden "vicdanlarına göre oy kullanmalarını" istedi. İşçi Partisi ise bugün ırk ve inançla ilgili manifestosunu açıkladı, ırkçılıkla ve Yahudi karşıtlığıyla etkin mücadele vaadinde bulundu.

Ephraim Mirvis, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde partide "yukarının onayıyla gelen yeni bir zehrin kök saldığını" savundu.

Mirvis, İşçi Partisi'nin Yahudi karşıtlığıyla ilgili tüm iddiaları soruşturduğu yolundaki açıklamaları için de "uydurma bir hikâye" dedi.

İşçi Partisi 3 yıldan uzun süredir Yahudi karşıtlığıyla, parti lideri Jeremy Corbyn de bu eğilimlere ve Yahudi karşıtı partililere göz yummakla suçlanıyor.

Corbyn ise bazı üyelerin partiden atıldığını belirterek parti içindeki Yahudi karşıtlığıyla etkin bir şekilde mücadele ettiğini söylüyor.

İddialarla ilgili olarak Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu soruşturma başlatmış, İşçi Partili bazı Yahudi milletvekilleri partiden ayrılmıştı.

'İngiltere Yahudileri İşçi Partisi'nin kazanmasından endişe ediyor'

Hahambaşı Mirvis, makalesinde "İngiltere Yahudilerinin çoğunun 12 Aralık seçimlerinde İşçi Partisi'nin zafer kazanması olasılığı karşısında endişe duyduğunu" savundu.

Mirvis şöyle devam etti:

"İşçi Partisi yönetiminin Yahudi karşıtı ırkçılıkla mücadele yöntemi, gurur duyduğumuz İngiliz değerleriyle bağdaşmıyor. Partinin bu yaklaşımı Yahudi olan ya da olmayan nezih İşçi Partili üye ve milletvekillerini utandırıyor. Ben kimseye nasıl oy kullanacağını söyleyemem. Vicdanınıza göre karar verin."

İşçi Partisi Yahudi Hareketi Başkanı Mike Katz, Mirvis'in açıklamalarına destek verdi ve partinin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede başarısız olduğunu öne sürdü.

'Yahudilere tehdit yok. Tehdit aşırı sağdan'

İşçi Partisi'nin Yahudi Sesi adlı grubun liderlerinden Jenny Manson ise "Hahambaşının bu müdahalesi karşısında dehşete düştüğünü" belirterek "İşçi Partisi'ndeki Yahudilere karşı bir tehdit yok. Tehdit aşırı sağdan" dedi.

Hahambaşının makalesi, İşçi Partisi'nin ırk ve inançla ilgili manifestosunu açıklayacağı gün yayımlandı. Partinin seçim bildirisinde ırkçılıkla ve Yahudi karşıtlığıyla etkin mücadele vaadinde bulunuluyor ibadet yerlerine saldırı suçunun cezasının ağırlaştırılacağı belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn, 2015'te İşçi Partisi'nin başına geçmişti.

Ana muhalefet partisi 2 yıl sonra yapılan genel seçimde oyunu yüzde 40'a çıkarmıştı.

İngiltere ve Galler'de 260 bin Yahudi'nin yaşadığı sanılıyor.