Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri 'uygun üniforma için' çalışanlarından iç çamaşırlı fotoğraf istedi, özür diledi

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Hollanda'nın ilk ve en büyük süpermarketler zinciri Albert Heijn'ın (AH) Nijmegen kentindeki şubesinde çalışanlar, yeni yılda verilecek şirket üniformaları konusunda bilgilendirme amacıyla geçen hafta sonu kantine asılan afişi önce şaka sandılar.

Zira süpermarket çalışanlarının bedenlerine en uygun üniformayı seçebilmeleri için iç çamaşırı ya da vücudu sımsıkı saran ve tüm hatlarını gösteren kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğrafları isteniyordu.

Fotoğrafların en geç Salı günü, şirket yönetimine teslim edilmesini isteyen şirket, çalışanlara gönderdiği elektronik posta mesajında, bunun "gerekli ve zorunlu" olduğunu vurguladı.

AH tarafından hazırlanan afişte, "Herhangi bir yakınınızdan, fotoğraflarınızı çekmesi için yardımcı olmasını isteyebilirsiniz" tavsiyesi de yer alıyordu.

Süpermarket çalışanlarından 17 yaşındaki Jochem de Haes'in, çamaşırlı fotoğrafını çekmesi için yardım istediği annesi de bunun bir şaka olduğunu düşünmüşü. De Haes, NRC gazetesine, "Ancak gerçekti. Yönetici, bunu yapmazsak, doğru kurumsal giysilere sahip olmadığımız için artık iş yerinde kalamayacağımızı söyledi" dedi.

AH Sözcüsü, bu talebin gerekçesini, "Kimsenin çok büyük ya da küçük giysiler giymesini istemiyoruz" diye açıkladı. Sözcü, dini gerekçelerle bu öneriye sıcak bakmayan çalışanlarla ilgili bir soru üzerine, "Onların, sadece beden ölçülerini içeren bilgileri yönetime vermesi yeterli" dedi.

Sözcüye göre, bu gönüllü bir uygulama. Nijmegen kentinde deneme amaçlı yapılacak bu girişimin başarılı olması durumunda, ülke genelindeki tüm çalışanlardan iç çamaşırlı ya da tüm vücut hatlarını gösteren fotoğrafları istenecek.

'Gerekli ve zorunlu'

Ancak çalışanlar, kendilerine gönderilen elektronik posta mesajında, şirket yönetimin bu uygulama için, "gerekli ve zorunlu" uyarısı yaptığını anımsatıyor.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, süpermarketler zincirinin bu talebini, "tuhaf" olarak değerlendirdi. AH'nin, çalışanların kişisel verilerini de kullanmak istediğini belirten kurum, mağaza personeli izin verse dahi, bunun yasa dışı bir uygulama olduğuna dikkati çekti.

Veri Koruma Kurumu, süpermarket çalışanlarının büyük bölümünün reşit olmayan kişilerden oluştuğunu da anımsatarak, AH'nin talebinin her açıdan sakıncalı olduğunu açıkladı.

Tepkiler üzerine AH yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, deneme amaçlı uygulamanın yanlış anlaşıldığı savunuldu.

Olayın medyaya yansımasının ardından denemenin başarısız olduğunu ve durdurulduğunu belirten şirket, yaşananlar nedeniyle özür dileyerek iç çamaşırlı fotoğraf talebinden vazgeçildiğini açıkladı.

Daha önce gönderilen personel fotoğraflarına ne olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

Mağazalar zincirinin ilk şubesi, Albert Heijn tarafından 1887'de Oostzaan kasabasında açılmış. Hollanda perakende sektöründe yüzde 33'lük oranla en büyük pazar payına sahip olan AH'nin 100 bin civarında çalışanı bulunuyor.