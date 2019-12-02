Berlin'de Stasi Müzesi soyuldu, Karl Marx ve Lenin Nişanları çalındı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Demokratik Almanya Cumhuriyeti döneminde Devlet Güvenlik Bakanlığı Stasi'nin genel merkezi olan ve daha sonra müze olarak kullanılan bina Cumartesi gecesi soyuldu. Müze direktörü Jörg Drieselmann, Berlin'den çalınan eserlerin değerinin "binlerce euro" olduğunu söyledi.

Jörg Drieselmann, 8-9 nişan çalındığını, çalınan bazı nişanların ise asıl değil kopya olduğunu belirterek "soygunun neden olduğu maddi hasar, çalınanların değerinden daha fazla" diye konuştu.

Doğu Almanya'nın gizli polis teşkilatı olarak da bilinen Stasi'nin binasında sergilenen ve Doğu Almanya'nın en yüksek nişanı olan bir Karl Marx Nişanı ile Lenin Nişanı'nın yanı sıra bazı mücevherlerin de çalınan eserler arasında olduğu açıklandı.

Soyguncuların Cumartesi gecesi giriş katı penceresinden müzeye girdiği tespit edildi. Drieselman, soygunun 15 dakika sürdüğünü, müzede gece boyunca görev yapan bekçilerin olmadığını ifade etti.

Müzenin bir kısmı, Ocak 1990'da göstericilerin Stasi binasını baskını sırasında bulunan şekliyle muhafaza ediliyordu.

Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkılıp Doğu Almanya'daki komünist parti yönetimi çöktüğünde, muhaliflerin sahip olduğu ve Stasi'nin el koyduğu birçok değerli eşyanın bu binada muhafaza edildiği görülmüştü.

Drieselman, bu malzemelerin çoğunun daha sonra sahiplerine iade edildiğini, sahibi bulunmayan eserlerin de müzede sergilendiğini ifade etti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Berlin'deki Stasi Müzesi'nde sergilenen bazı nişanlar

Ülkedeki nakit sıkıntısını gidermek amacıyla, el konulan bazı değerli eşyanın Stasi tarafından Batı Almanya'da satıldığı belirtiliyor.

Almanya'nın Dresden kentinde Avrupa'nın en eski ve en büyük hazinelerine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe (Yeşil Kasa) Müzesi de geçen hafta soyulmuştu.

Müzeye 25 Kasım'da giren soyguncular 1 milyar euro değerindeki tarihi eseri çalmıştı. Müze, hırsızları ihbar edene 500 milyon Euro ödül vaat etti.