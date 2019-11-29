Telif hakkı Reuters Image caption Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, güvenlik güçlerinin dün Nasiriye'de çok sayıda hükümet karşıtı göstericiyi öldürmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

Adil Abdülmehdi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakanın istifasını Cumhurbaşkanı Berham Salih'e sunacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak Meclisi'nin Abdülmehdi'nin halefini seçebileceği belirtildi.

Perşembe günü başkent Bağdat, Necef ve Nasiriye'deki gösterilerde 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Adil Abdülmehdi, Nasiriye'de en az 27 göstericinin güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu yaşamlarını yitirmelerinin ardından, kente gönderdiği komutan Cemil Şumari'yi görevden almıştı.

Abdülmehdi ayrıca Dikar ve Necef vilayetlerinde yaşananlarla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı vermişti.

Telif hakkı AFP Image caption Necef'te hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreni

Göstericiler ne istiyor?

Irak'ta göstericiler hükümetten işsizliğin azaltılmasını, yolsuzlukların son bulmasını ve halka daha iyi kamu hizmetleri vermesini talep ediyor.

Gösteriler yaklaşık 2 ay önce başlamış, dün bu sürede en çok kan dökülen günlerden biri olmuştu.

Ülkenin önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani protestolarda kan dökülmesini kınamıştı.

Ayetullah Ali Sistani, Irak Parlamentosu'ndan, Abdülmehdi hükümetine verdiği desteği çekmesini istemişti.