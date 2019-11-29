Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı: Bir kişi gözaltında, yaralılar var

Telif hakkı PA Media Image caption Londra Köprüsü'ndeki bir polis

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.

Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

John McManus, "Londra Köprüsü'nde ilerliyor, güneyden kuzeye geçiyordum. Köprünün diğer tarafında bir kavga çıkmış gibiydi. Birkaç erkek, başka bir erkeğe saldırıyordu. Polis hızla bölgeye geldi. Bazıları silahlıydı. Bir kişiye ateş açtılar" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin yerel saatle 13:58'de bir bıçaklı saldırı ihbarı sonrası Londra Köprüsü yakınındaki bir bölgeye gittiği bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı ve yaralılar olduğu açıklandı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Johnson, polise ve acil servise hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

@10DowningStreet tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin "I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 29 Kasım 2019

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra Köprüsü'ndeki gelişmelerin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Patel, "Aklım bölgedeki insanlarda. Hızlı müdahalesinden ötürü polisimize minnettarım. Herkesten polisin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesini istiyorum" dedi.

@patel4witham tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Very concerned by ongoing incident at London Bridge. My thoughts are with all affected. I am grateful for the rapid response of our police and I urge everyone to follow their advice. — Priti Patel (@patel4witham) 29 Kasım 2019

Telif hakkı PA Image caption Londra Köprüsü'nde silah seslerini duyduktan sonra koşan bir kişi

Londra Köprüsü tren ve metro istasyonları kapatıldı.

Polis Londralılardan bölgeden uzak durmalarını istedi.