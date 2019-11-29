Hollanda'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Telif hakkı TWITTER Image caption Lahey'de bıçaklı saldırıların düzenlendiği alışveriş caddesi

Hollanda'nın Lahey kentinde işlek bir alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Lahey Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Lahey'de Grote Markt Caddesi'nde bıçaklı saldırı sonucu yaralananlar var. Acil servis birimleri olay yerinde" denildi.

Saldırılarla ilgili olarak 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişi aranıyor.

Cuma akşamı yerel saatle 19:45'te bıçaklı saldırının düzenlendiği Grote Marktstraat (Büyük Pazar Sokağı), Lahey'in en büyük alışveriş caddelerinden biri.

Saldırı düzenlendiğinde, "Black Friday" (Kara Cuma) indirimi nedeniyle caddedeki mağazalar açıktı.

Polis, saldırı sonrası Hudson's Bay mağazasının etrafını çembere aldı.

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