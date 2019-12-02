NATO 70. yaşını 'beyin ölümü' tartışmasının gölgesinde kutluyor

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 70. yılının kutlanacağı zirve, yarın İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford şehrinde başlıyor.

2 gün sürecek zirve, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un The Economist'e yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması ve sonrasındaki tartışmanın gölgesinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'a, "Asıl sen beynini kontrol ettir" yanıtını vermiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Fransa liderini "ifadelerinin sert olduğunu" söyleyerek eleştirmişti.

Zirvede önemli başlıklardan biri de olacak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, üyelerin ittifak bütçesine katkılarını artırması yönündeki çağrısı olacak.

Türkiye'nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermediğinin ortaya çıkması da ittifak içinde yeni bir gerilim kaynağı.

Ankara, bu kararı, YPG'nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına, ABD'nin de aralarında olduğu 8 müttefikin izin vermemesi üzerine almıştı.