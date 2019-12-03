Brüksel kent merkezindeki kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

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Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan yaya bölgesinde, gece yarısından sabah saatlerine kadar alkollü içki yasağı uygulanacak.

Yasak kararı ile kent merkezinde alkole bağlı asayiş sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

Brüksel belediye meclisi, Pazartesi akşamı yaptığı oturumda, yaya bölgesi ve çevresinde alkolün yasaklanmasıyla ilgili düzenlemeyi onayladı.

Yeni düzenlemeye göre, yasak kararı 1 Şubat 2020'de yürürlüğe girecek. Brüksel'in merkezindeki yaya bölgesindeki halka açık alanlarda gece yarısından itibaren sabah 06:00'ya kadar alkollü içki kullanımı yasaklanacak.

Yasak, Menkul Kıymetler Borsası çevresindeki cadde ve sokaklar ile Fontainasplein'den De Brouckèreplein'e kadar uzanan bütün bölgeyi kapsayacak.

Merkezdeki Anspachlaan'ın yan sokakları ve paralelindeki Kleerkopersstraat ve Zuidstraat ve Muntplein'de de alkollü içki kullanımı yasak olacak.

Yasağı ihlal edenler 350 euro (yaklaşık 2 bin 220 lira) para cezasına çarptırılacak.

Alkol yasağı, 6 aylık deneme sürecinin ardından, 1 Ağustos 2020'de yeniden değerlendirilecek.

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Karar, kent merkezinde alkole bağlı gürültü, kirlilik, şiddet ve hırsızlık gibi kamu güvenliğini ihlal eden çok sayıda şikayet nedeniyle alındı.

Yasak kararı, bölgedeki belediye tarafından alkol ruhsatı verilen kafe ve barları kapsamayacak. Resmi makamların izniyle düzenlenen kutlamalar ile spor ve ticari etkinliklerde de alkol tüketimi serbest olacak.

Deneme amaçlı yasağın 1 Ocak'ta başlaması planlanmıştı. Ancak Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, uygulamanın 1 ay ileri alındığını açıkladı.