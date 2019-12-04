Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilir

Telif hakkı University of Bath

Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu.

Gerçek nöronlar gibi davranan küçük "beyin çipleri" gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Bath Üniversitesi'nde bir ekibin geliştirdiği çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor.

Beyinden bedenin geri kalanına elektrik sinyalleri ileten hücreler olan nöronları taklit eden bilim insanları, bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebileceğini belirtiyor.

Bath Üniversitesi Fizik Profesörü Alain Nogaret, "Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi ama kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık" diyor ve ekliyor:

"Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor."

Telif hakkı University of Bath Image caption Prof. Alain Nogaret (solda) ve araştırma ekibinden Kamal Abu Hassan

Sinir sisteminin elektrik sinyallerine tepki verebilecek nöronlar geliştirmek uzun zamandır tıbbın hedefleri arasındaydı.

Bunun zorlukları arasında devreleri tasarlamak ve bu devrelerin gerçek nöronlar gibi tepki vermesini sağlayacak parametreleri tespit etmek vardı.

Prof. Nogaret "Bu parametreleri bulduk ve geliştirdiğimiz devrelere aktardık" diyor.

Buluşlarını Nature Communications dergisinde yayınlayan araştırmacılar beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardı.

Bu da beyne yerleştirilecek çiplerle kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı gibi sorunların giderilmesine kapı aralıyor.

Araştırmada yer alan profesörlerden Julian Paton ise "Solunum sistemini kontrol eden nöronları taklit edebilecek minyatür çiplerin geliştirilmesi ve insan beynine yerleştirilmesi biyoelektronik için son derece heyecan verici" diyor.