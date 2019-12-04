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NATO zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Ba;bakani Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı zirvenin başında, aile fotoğrafı çekildi.

Ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderler arasındaki anlaşmazlıklara da değinen bir açıklama yaptı:

"NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bir araya gelip tartışabildiği, karar alabildiği ve neredeyse bir milyar insanı koruyan adımları her gün birlikte atabildiği tek platform olmaya devam ediyor. Bu sebeple, farklılıklarımız ne olursa olsun, asıl görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz; birbirimizi korumak, hepimizin birimiz, birimiz hepimiz için."

Ev sahibi İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson da, NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada "Tarih bize barışa kesin gözüyle bakmamamız gerektiğini gösterdi. Bugün bu yıldönümünü kutlarken de sözlerimizin yaptıklarımızla uyuştuğundan emin olmalıyız." dedi.

Macron'un "Beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepki

Stoltenberg'in sözünü ettiği anlaşmazlıkların başında, NATO'nun işlevini "beyin ölümü gerçekleşti" diyerek eleştiren Macron'a yönelik tepkiler geliyor.

Trump, Macron'un sözlerini "çok aşağılayıcı" bulduğunu söylemiş, Fransa'nın NATO'ya tüm ülkelerden fazla ihtiyacı olduğunu iddia etmişti.

Macron'ın ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye, Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" demişti.

NATO ile ilgili olarak söylediği "Beyin ölümü gerçekleşti" cümlesinin arkasında olduğunu belirten Macron ancak NATO'nun hala güçlü bir kurum olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma günü yaptığı açıklamada Macron'a tepki göstermişti. Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

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NATO zirvesinin gündeminde hangi konular var?

NATO'ya üye 29 ülkenin liderleri tartışmalı konuların gölgesinde, ittifakın 70'inci yılını kutlamak için bu akşam Londra yakınlarındaki Watford şehrinde bir araya gelecek.

Zirvede üye ülkelerden, olası bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan askeri plana destek vermeleri isteniyor.

Türkiye ise YPG'nin ittifaka üye ülkeler tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirilmemesi halinde bu planı veto edeceğini söylüyor.

NATO zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri de ülkeler arasında savunma harcamalarının "daha adil şekilde" paylaştırılması olacak.

ABD Başkanı Trump diğer NATO üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını artırmalarını istiyor.

Trump bazı ülkeleri de, savunma harcamalarına, üzerinde anlaşılan GSYİH'nin yüzde 2'si oranında kaynak ayırmadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.

Yunanistan da, Türkiye ile Libya arasında varılan Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı NATO'ya taşıyacağını ve Ankara'nın kınanmasını talep edeceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi de gündemde

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sistemi S-400'ler sebebiyle yaptırım uygulanması düşünen liderler de var.

Salı günü Trump'la görüşmesinde bu konuyu dile getiren Macron, "Türkiye, NATO ile uyumlu olmamayı seçti" dedi ve NATO üyesi olarak kalmak isteyip istemediğini Erdoğan'a soracaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu konuyla ilgili olarak Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına baktıklarını söyleyerek, selefi Barack Obama'yı Türkiye'ye Patriot savunma sistemini satmamakla suçladı.

Macron, aynı görüşmede "Türkiye'ye baktığım zaman şunu görüyorum: Şimdi bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de IŞİD'le bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar" da dedi.

"Türkiye, güvenlik, ticaret, göç ve Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Türkiye ile işbirliğini yitirdik" diye konuşan Macron ayrıca Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan ve Macron, Salı akşamı Suriye konulu dörtlü zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Johnson'la "dörtlü zirve"de bir araya geldi. Ardından bir açıklama yapan Erdoğan, "Görüşmenin İyi geçtiğini" söyledi.