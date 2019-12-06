5 yaşındaki Michael'ın evlatlık verilme oturumuna sınıf arkadaşları da katıldı

Telif hakkı Kent County Court

ABD'nin Michigan eyaletinde beş yaşında bir çocuk, resmi olarak evlat edinildiği oturuma tüm anaokulu arkadaşlarını çağırdı.

Michael isimli çocuk, Kent şehrindeki bu oturum ile resmen yeni ailesine katılmış oldu.

Kent şehrinin Facebook hesabında paylaşılan fotoğraflarda küçük çocuk, yetişkin ebatlarındaki koltukta rahat şekilde otururken görünüyor.

5 yaşındaki Michael'ın yanında ise onu evlat edinen çift yer alıyor. Arka planda ise kalp şeklinde kesilmiş kağıtlar tutan anaokulu arkadaşları var.

Duruşma sırasında arkadaki çocuklar da tek tek söz alarak, neden bu kutlama oturumuna geldiklerini açıkladılar.

O çocuklardan Steven, bu soruya "Çünkü Michael benim en iyi arkadaşım" yanıtını verdi.

Bir diğeri ise "Benim adım Lily ve ben Michael'ı seviyorum" dedi.

Telif hakkı Kenty County Court

Michael'ın öğretmeni ise, "Biz bu okul yılına birlikte bir aile olarak başladık" dedi ve devam etti: "Aile olmak için her zaman aynı kandan olmak gerekmez, çünkü aile, destek olmak ve sevgi vermek anlamına da gelir"

Michael'ın yeni ailesine resmen katılışı, yargıcın tokmağına vurması ile resmileştiği an mahkeme salonunda alkışlar yükseldi.

Kentin Facebook hesabında paylaşılan bu anlar yüz binden fazla kez paylaşıldı.