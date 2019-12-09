Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Telif hakkı Reuters Image caption White Island yanardağı

Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı. Volkan patlamadan kısa süre önce, bir grup turist çevrede yürürken görülmüştü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağın etrafında bulunan çok sayıda kişiden haber alınamadığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre 20'ye yakın kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Yeni Zelanda polisi, en az bir yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, yanardağ yerel saatle 14:30'da patladığında, etrafında başta düşünüldüğü gibi 100 kadar değil, 50'dan az kişinin olduğunun sanıldığını açıkladı.

Yeni Zelanda, iki büyük adadan (North Island ve South Island) ile birçok küçük adadan oluşuyor.

Patlayan yanardağ White Island ise North Island'ın doğu kıyısına 48 km mesafede.

New Zealand Herald gazetesi, White Island'dakilerin çoğunun, bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret eden turistler olduğunu yazdı.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölge halkından yanardağ çevresinden uzak olmaları istendi.

Sağanak yağış ve heyelan, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

White Island çevresi ise uçuşa yasak bölge ilan edildi.