İngiltere'de yanlışlıkla tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz eden sanığa 33 kez müebbet hapis cezası
İngiltere'de infaz sisteminde meydana gelen bir karışıklık nedeniyle hırsızlık suçundan hüküm giydiği için bulunduğu cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen ve hapisten çıktıktan sonra 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırıda bulunan John McCann, 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hırsızlık suçundan hüküm giyen McCann, infaz sisteminde yapılan bir hata nedeniyle Şubat ayında yanlışlıkla tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun şekilde kokain ve alkol kullanmaya başlayan 34 yaşındaki McCann, ilk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford'da düzenledi.
McCann, iki hafta içerisinde Londra, Manchester ve Cheshire kentlerinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın ve çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel saldırıda bulundu.
Daha sonra yakalanan McCann, yapılan yargılamanın ardından Cuma günkü duruşmada silahla alıkoyma, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından suçlu bulundu.
Bugünkü duruşmada ise hakkındaki hüküm açıklandı ve McCann 33 kez hapis cezasına çarptırıldı. McCann'in en az 30 yıl cezaevinde kalması bekleniyor.
Yargıç Andrew Edis, sanığı "klasik bir psikopat" olarak nitelendirdi ve McCann'in yanlışlıkla tahliyesine neden olan sorunların araştırılması konusunda "bağımsız ve sistemli" bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Yargıç Edis, hüküm duruşmasında McCann'i "çocuklara yönelik bir tehdit" ve "pedofil" olarak tanımladı.
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