2020 Altın Küre ödülleri için adaylar açıklandı

  • 9 Aralık 2019
Robert De Niro, Martin Scorsese ve Al Pacino Telif hakkı Getty Images
Image caption Robert De Niro, Martin Scorsese ve Al Pacino The Irishman filminde

77. Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Ödüller 5 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Noah Baumbach'ın yönettiği 'Marriage Story' altı dalda, Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' adlı film beş dalda aday gösterildi.

Her iki film de Netflix yapımı.

Drama dalında en iyi film:

  • 1917
  • The Irishman
  • Joker
  • Marriage Story
  • The Two Popes

Drama dalında en iyi kadın oyuncu:

  • Cynthia Erivo - Harriet
  • Scarlett Johansson - Marriage Story
  • Saoirse Ronan - Little Women (Küçük Kadınlar)
  • Charlize Theron - Bombshell (Skandal)
  • Renee Zellweger - Judy

Drama dalında en iyi erkek oyuncu:

  • Christian Bale - Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)
  • Antonio Banderas - Pain and Glory (Acı ve Zafer)
  • Adam Driver - Marriage Story
  • Joaquin Phoenix - Joker
  • Jonathan Pryce - The Two Popes

Müzikal veya komedi dalında en iyi film:

  • Dolemite Is My Name
  • Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
  • Knives Out
  • Once Upon a Time... In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
  • Rocketman

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu:

  • Ana De Armas - Knives Out
  • Awkwafina - The Farewell (Elveda)
  • Cate Blanchett - Where'd You Go, Bernadette
  • Beanie Feldstein - Booksmart
  • Emma Thompson - Late Night (Gece Kuşu)

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu:

  • Daniel Craig - Knives Out
  • Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
  • Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
  • Taron Egerton - Rocketman
  • Eddie Murphy - Dolemite is My Name
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Image caption Joaquin Phoenix Joker'in başrolünde oynadı

En iyi animasyon:

  • Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2)
  • How to Train Your Dragon: The Hidden World (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya)
  • The Lion King (Aslan Kral)
  • Missing Link
  • Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4)

Yabancı dilde en iyi film:

  • The Farewell (Elveda)
  • Les Miserables (Sefiller)
  • Pain and Glory (Acı ve Zafer)
  • Parasite (Parazit)
  • Portrait of a Lady on Fire (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

  • Kathy Bates - Richard Jewell (Richard Jewell Olayı)
  • Annette Bening - The Report
  • Laura Dern - Marriage Story
  • Jennifer Lopez - Hustlers
  • Margot Robbie - Bombshell

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

  • Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood (Mahallede Güzel Bir Gün)
  • Anthony Hopkins - The Two Popes
  • Al Pacino - The Irishman
  • Joe Pesci - The Irishman
  • Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi yönetmen:

  • Martin Scorsese - The Irishman
  • Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
  • Bong Joon Ho - Parasite (Parazit)
  • Sam Mendes - 1917
  • Todd Phillips - Joker

En iyi senaryo:

  • Noah Baumbach - Marriage Story
  • Bong Joon Ho, Han Jin Won - Parasite (Parazit)
  • Anthony McCarten - The Two Popes
  • Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
  • Steven Zaillian - The Irishman
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Image caption Hustlers filminin bir sahnesinde Jennifer Lopez

En iyi film müziği:

  • Motherless Brooklyn - Daniel Pemberton
  • Little Women - Alexandre Desplat
  • Joker - Hildur Gudnadottir
  • 1917 - Thomas Newman
  • Marriage Story - Randy Newman

En iyi orijinal film şarkısı:

  • Beautiful Ghosts - Cats
  • I'm Gonna Love Me Again - Rocketman
  • Into the Unknown - Frozen 2
  • Spirit - The Lion King
  • Stand Up - Harriet

Drama dalında en iyi dizi:

  • Big Little Lies
  • The Crown
  • Killing Eve
  • The Morning Show
  • Succession

En iyi kadın dizi oyuncusu (drama):

  • Jennifer Aniston - The Morning Show
  • Olivia Colman - The Crown
  • Jodie Comer - Killing Eve
  • Nicole Kidman - Big Little Lies
  • Reese Witherspoon - The Morning Show
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Image caption Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston Morning Show adlı dizide oynuyor

En iyi erkek dizi oyuncusu (drama):

  • Brian Cox - Succession
  • Kit Harington - Game of Thrones
  • Rami Malek - Mr Robot
  • Tobias Menzies - The Crown
  • Billy Porter - Pose

Müzik veya komedi dalında en iyi dizi:

  • Barry
  • Fleabag
  • The Kominsky Method
  • The Marvelous Mrs Maisel
  • The Politician

En iyi kadın dizi oyuncusu (müzik veya komedi)

  • Christina Applegate - Dead to Me
  • Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel
  • Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida
  • Natasha Lyonne - Russian Doll
  • Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

En iyi erkek dizi oyuncusu (müzik veya komedi)

  • Michael Douglas - The Kominsky Method
  • Bill Hader - Barry
  • Ben Platt - The Politician
  • Paul Rudd - Living With Yourself
  • Ramy Youssef - Ramy

En iyi mini dizi veya TV filmi

  • Catch-22
  • Chernobyl
  • Fosse/Verdon
  • The Loudest Voice
  • Unbelievable
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Image caption Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parazit Cannes Film Festivali'nde altın madalya almıştı

En iyi kadın oyuncu (mini dizi veya TV filmi)

  • Michelle Williams - Fosse/Verdon
  • Helen Mirren - Catherine the Great
  • Merritt Wever - Unbelievable
  • Kaitlyn Dever - Unbelievable
  • Joey King - The Act

En iyi erkek oyuncu (mini dizi veya TV filmi)

  • Chris Abbott - Catch-22
  • Sacha Baron Cohen - The Spy
  • Russell Crowe - The Loudest Voice
  • Jared Harris - Chernobyl
  • Sam Rockwell - Fosse/Verdon

En iyi yardımcı kadın oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)

  • Meryl Streep - Big Little Lies
  • Helena Bonham Carter - The Crown
  • Emily Watson - Chernobyl
  • Patricia Arquette - The Act
  • Toni Collette - Unbelievable

En iyi yardımcı erkek oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)

  • lan Arkin - The Kominsky Method
  • Kieran Culkin - Succession
  • Andrew Scott - Fleabag
  • Stellan Skarsgård - Chernobyl
  • Henry Winkler - Barry

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