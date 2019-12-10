Yeni Zelanda'daki yanardağ patlaması: 'Çernobil dizisinden bir sahne gibiydi'

Yeni Zelanda'nın White Adası'nda bulunan yanardağın patlatması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği resmi olarak açıklandı. Yetkililer, kayıp sekiz kişinin de ölü olduğunu değerlendiriyor.

Volkan patladığı sırada bir turist kafilesi kratere yakın bir noktada tur yapıyordu.

Olaya ilk müdahale eden kurtarma görevlilerinden Russell Clark, gördüklerini "Çernobil dizisinden bir sahne gibiydi" ifadesiyle tarif etti.

TVNZ televizyonuna konuşan Clark, "Her şey külle kaplanmıştı" dedi.

Patlama sonrası kurtarma ekipleri tarafından adadan çıkarılan yaralılardan 30'unda ciddi yanıklar bulunduğu belirtiliyor.

Olay sırasında White Adası üzerinde, Amerika, Almanya, Çin, Malezya, Avustralya'nın aralarında olduğu ülkelerden en az 45 kişinin bulunduğu bildiriliyor.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağına nasıl turistik gezi izni verildiği de tartışma konusu oldu.

Patlamadan üç hafta önce sismologların, yanardağdaki hareketlenmeyi değerlendirerek, alarm durumunun seviyesini yükselttiği öğrenildi.

Parlamentoya yönelik yaptığı konuşma sırasında Başbakan Jacinda Ardern de konuya değindi ve "Bazı soruların soruılması ve bunların yanıtlanması gerekiyor" dedi.

GeoNet isimli bir izleme örgütü geçen hafta yayımladığı bir duyuruda yanardağın patlama olasılığına dikkat çekmiş ama devamında "mevcut hareketlilik ziyaretçilere direkt tehdit oluşturmuyor" mesajı vermişti.

Image caption Uydu görüntüsü

Yaralıların durumlar nasıl?

Sağlık yetkilileri, ilk etapta adadan 34 kişinin kurtarıldığını, onlardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanelerde tedavi altında olan yaralıların vücutlarının yüzde 30'undan fazlasında yanıklar bulunduğu belirtiliyor.

Aralarından bazılarının da nefes almaya bağlı solunum yanıkları olduğu bildiriliyor.

Kayıp sekiz kişinin ise kül tabakası altında kaldığı değerlendiriliyor.

Devam eden riske karşın yapılan helikopterli arama faaliyetlerinde henüz kimseye ulaşılamadı.