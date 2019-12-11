9 yaşındaki Laurent 'ABD'nin en iyi üniversitesine' gidecek

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Dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlandığı Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini ailesinin isteği ile bırakan 9 yaşındaki Laurent Simons, öğrenimine ABD'de devam edecek.

Baba Alexander Simons, Salı akşamı Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında, oğlunun "ABD'nin en iyi üniversitesine gideceğini" söyledi. Ancak isim vermedi.

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyan ve "mucize çocuk" olarak adlandırılan Laurent Simons, bu yıl başladığı üniversiteyi, her hafta bir sınava girerek, 26 Aralık'tan önce bitirmeyi planlıyordu.

Böylece ailesi Laurent'in 9 yaşında dünyanın en genç üniversite mezunu olmasını hedefliyordu. Ancak Eindhoven Teknik Üniversitesi, aile ile yaptığı toplantıda Laurent'in yeteneklerinin daha fazla gelişmesi için, 2020 ortalarında mezun olmasını önerdi.

Anne ve babası, bu takvimi kabul etmeyerek, Laurent'in okulu bırakmasına karar verdi. Üniversiteye göre, şu anki uygulanan zaten hızlı bir program. Daha hızlısı Luarent'in akademik gelişimi için uygun değil. Okul, "öğrenci mahremiyeti" gerekçesiyle daha fazla açıklama yapmak istemiyor.

Ailenin aldığı, "9 yaşında mezuniyet yoksa, okula devam etmesin" kararının altında, Laurent'e başka üniversitelerden gelen teklifler yatıyor.

Baba Alexander, çocuklarının, bir başka üniversiteden "harika bir teklif aldığını" belirterek, "Eğer Anderlecht'te oynarken Barcelona'dan teklif almışsan bunu değerlendirmemek akıllıca olmaz" dedi.

Simons, Eindhoven Teknik'in önerisine uymuş olsalar, Laurent'in 8 ay daha okula devam etmek zorunda kalacağını vurguladı.

'Çabuk sıkılıyor'

Oğlunun, her sınavı bir haftada verdiğini belirten babası, kursun 1 haftayı geçmesi durumunda Laurent'in çabuk sıkıldığını ve bu nedenle üniversitenin takviminin, Laurent'in planlarına uymadığını söyledi.

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Alexander Simons, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "de Pauw" adlı programda, Laurent'in ABD'deki en iyi üniversiteye gideceğini açıkladı. Ancak, yapılan sözleşme uyarınca üniversitenin adını vermedi.

Babaya göre, ABD'de üstün yetenekli çocukların üniversiteye gönderilmesi konusunda çok fazla olanak sunuluyor.

Alexander Simons'a göre, Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki Hollandalı öğrenciler arsız, Laurent ise, utangaç. Bu durum, çocuğunu olumsuz etkiledi. Babası, Laurent'ten sorumlu olan "yaşlı öğretim üyesinin" de durumu idare edemediğini savundu.

Babasına göre Laurent'in hayali yapay organ geliştirmek. Bunun için elektrik mühendisliği, robotik ve sibernetik alanında çalışmalar yapacak. Laurent'in, bu konuda dünyanın en iyi üniversitelerinden bir olan Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çalışmalar yapabileceği belirtiliyor.