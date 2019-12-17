Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu, idam cezasına çarptırıldı

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Pakistan'da darbeyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkına idam cezası verildi.

Başkent İslamabad'da kurulan mahkemenin üç yargıcı da, Müşerref'i vatana ihanetten suçlu buldu ve ikiye karşı bir oyla eski generalin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Müşerref 1999 yılında askeri darbe ile iktidara gelmiş ve 2001 - 2008 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşıyor. 2016 yılında sağlık sorunları yaşamış ve eski Cumhurbaşkanına tedavisine devam edebilmesi için yurtdışına çıkış izni verilmişti.

Müşerref Kasım ayında kaldığı hastanede kaydettiği bir video mesaj paylaşmış ve hakkındaki suçlamaları 'mesnetsiz' olarak nitelemişti.

Müşerref, Pakistan'da anayasaya aykırı hareket etmekten yargılanan ilk askeri liderdi.

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Müşerref neyle suçlanıyordu?

Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 2007 yılında olağanüstü hal ilan ederek anayasayı askıya alıp kendi görev süresini yasalara aykırı biçimde uzatmakla suçlanıyordu.

Müşerref Kasım 2007'de anayasayı askıya aldığında ülke genelinde sokak gösterileri başlamıştı. Kendi görev süresini uzatabilmek için olağanüstü hâl ilan eden Müşerref hakkında görevden azil süreci başlatılmış ancak Müşerref azledilmeden önce 2008'de istifa etmişti.

1999'da Müşerref'in darbeyle devirdiği Navaz Şerif 2013 yılında seçimleri kazanıp Başbakan olunca, eski general Müşerref hakkında dava açmıştı. 2014 yılında ise Müşerref 'vatana ihanetle' suçlanmıştı.

Yargılama sürecinin siyasi olduğunu savunan Pervez Müşerref, 2007'de atılan adımların bakanlar kurulu tarafından da onaylanmış olduğunu söylüyordu.

Ancak mahkeme Müşerref'in savunmasını ikna edici bulmadı ve eski Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kötüye kullandığı ve yasaları çiğnediği sonucuna vardı.

Pakistan yasalarına göre, vatana ihanetten hüküm giyen herkes idam cezasına çarptırılabiliyor. 2016'dan bu yana Dubai'de bulunan Müşerref, yargılama sürecinde duruşmalara çağırılsa da hiçbir duruşmada mahkeme salonunda yer almadı.

Karar neden önemli?

Siyasi tarihi askeri darbelerle dolu olan Pakistan'da ilk kez darbeyle iktidara gelmiş olan bir askeri lider, bu kadar ciddi bir suçtan hüküm giyiyor.

Müşerref'in yargılanma sürecinin Pakistan ordusu tarafından da yakından takip edildiği biliniyor.

Pakistan'ı takip eden uluslararası ilişkiler uzmanları, bu davanın Pakistan'da ordunun siyaset üzerindeki etkisi açısından bir emsal oluşturabileceğini söylüyor.