Yunanistan'ın Midilli adasındaki mülteci kampında kalan çocuklar 'ölmek istediklerini' söylüyor

Avrupa'nın en kalabalık mülteci kampı olan Moria, 3 bin kişi kapasiteli ancak kampta 18 bine yakın kişi kalıyor.

Eğitim, tedavi ve beslenme imkanlarının çok sınırlı oluğu kampta 7 bine yakın çocuk da zor şartlarda yaşıyor.

Giderek artan sayıda çocuğun da ruh sağlığı problemleri nedeniyle kendisine zarar vermeye başladığı ifade ediliyor.

Moria'daki sınırlı çocuk psikolojisi uzmanlarından biri olan Angela Modarelli, 12 ile 17 yaşları arasında intihar girişimi vakalarına müdahale ettiklerini anlatıyor.

Yunanistan hükümetinin açıklamasına göre Midilli'ye Haziran-Ağustos ayları arasında yaklaşık 10 bin göçmen ayak bastı.

Yunanistan kabinesi, 2020 sonuna kadar 10 bin mültecinin Türkiye'ye iade edilmesi kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Temmuz ayında yaptığı açıklamada, AB'yle geri kabul anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu.

BBC ekibi: Tulip Mazumdar, Gabriella O'Donnell ve Helene Daouphars