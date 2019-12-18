Irak'ta protestolar: Kadınların sesleri Bağdat duvarlarından yankılanıyor

Telif hakkı AFP Image caption "Kazanacağız" yazılı duvar resmi.

Ekim ayından bu yana Irak genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Toplumun hemen her kesiminden gruplar sokaklara dökülürken, geleneksel olarak ataerkil bir yapıya sahip olan ülkede kadınlar sokakların yanı sıra seslerini duvarlara yansıttıkları resimlerle duyuruyor.

Başkent Bağdat'ın hemen her köşesindeki duvarlarda hükümet karşıtı isyanın resmi var.

Telif hakkı AFP

Telif hakkı AFP

Bağdat'ın Tahrir Meydanı protesto gösterilerinin merkezi oldu. Meydan ayrıca yaratıcı gençlerin de kendilerini duvar resimleriyle anlattıkları bir yer dönüştü.

Telif hakkı AFP Image caption "Hayatı hak ediyoruz" yazılı duvar resmi.

Kadınların gücünü konu edinen duvar resimleri protestoların da görsel temsili oldu.

Telif hakkı AFP

Çoğu kadınlar tarafından yapılan bu duvar resimleri, kadınların da ülke geleceğinde aktif bir rol oynamak istediklerini gösteriyor.

Telif hakkı AFP

Telif hakkı Reuters

Telif hakkı Reuters

Telif hakkı AFP Image caption "İran, Irak'tan çekil" ve "Irak halkı için Irak" yazılı duvar resmi.

Irak'taki gösterilerde 400'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.

Telif hakkı AFP

Irak'ta geçmişte düzenlenen siyasi protesto gösterilerinde kadınlar daha geri planda duruyordu. Ama Ekim ayından bu yana düzenlenen gösterilerde ise ön saflarda yer aldılar.

Telif hakkı AFP

Telif hakkı Reuters

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.