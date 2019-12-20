2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuğun ölümden dönme hikâyesi

2011'de Danimarka'da düzenlenen bir okul gezisi felaketle sonuçlanmıştı.

Doğudaki Zealand adasında bulunan Praesto Fiyortu'na 2 öğretmen eşliğinde tekneyle açılan 13 çocuk, aşırı rüzgâr nedeniyle alabora olan tekneyle sulara gömüldü.

Su sıcaklığının 2 derece olduğu bölgede çocuklar karadan yüzlerce metre uzaktaydı.

Suyun bu kadar soğuk olması 7 çocuğun kalplerinin birkaç saat boyunca durmasına neden oldu.

Ancak çocukların tümü olaydan altı saat sonra hayata geri döndürülmüştü.

Olayda, öğretmenlerden biri boğularak hayatını kaybetti.

İşte ölümden dönen 7 çocuğun hikâyesi.