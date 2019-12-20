'Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı'

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Tamamen dik yürüyebilen ilk insan türü olarak kabul edilen Homo Erectus'un düşünülenden çok daha yakın bir zamana kadar hayatta kaldıklarına dair bulgulara ulaşıldı.

ABD'deki Iowa Üniversitesi uzmanlarının Endonezya'nın Cava Adası'nda Solo nehri kıyısında bulduğu fosiller, bu insansı türün 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığına işaret ediyor.

Bu, Homo Erectus'un modern insanlarla aynı dönemlerde de yaşadığını gösteriyor.

İki milyon yıl kadar önce Afrika'da ortaya çıkan türün Afrika'da 500 bin, Çin'de de 400 bin yıl önce dünyadan silindiği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

'Yağmur ormanlarına uyum sağlayamadılar'

1930'larda yine Solo nehrinin kıyısında Homo Erectus türüne ait 12 kafatası parçası ve iki bacak kemiği bulunmuştu. Sonraki yıllarda bölgenin jeolojik yapısının karmaşık olması ve çıkarıldıkları kazılarla ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle kemiklerin yaşı belirlenememişti.

1990'larda bir ekip, Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulmuştu.

Telif hakkı Tim Schoon/Iowa Üniversitesi Image caption Prof Russell Ciochon Ngandong'da bulunan Homo Erectus kafataslarının kopyalarıyla.

Bu kazılar, adada modern insanların yaşadığı dönemle Homo Erectus'un yaşadığı dönemin çakışıyor olabileceği olasılığını gündeme getirmişti.

Iowa Üniversitesi'nden Prof. Russel Ciochon başkanlığındaki bir ekip yakın bir zaman önce bölgede yeni kazılar yaptı, kemiklerin bulunduğu bölgenin yapısını yeniden analiz etti.

Ekip, çalışmalar sonunda kemiklerin 117.000 ila 108.000 yıl öncesine ait olduğu sonucuna vardı. Bu, Homo Erectus'un yaşamış olabileceği en yakın dönem olarak kayıtlara geçti.

Homo Erectus'un Java'da bir milyon yıl kadar yaşadığı tahmin ediliyor.

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Daha önce Güney Doğu Asya'da Homo Erectus'un küçük türlere evrilmiş akrabalarına rastlanmıştı.

Uzmanlara göre bunun nedeni adalarda gıda kaynaklarının sınırlı olması. Ancak Cava'da Homo Erectus'un görece zengin kaynaklar sayesinde küçülmeden varlığını koruyabildiği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, fosiller Cava'da çevresel koşulların değişmeye başladığı bir döneme ait. Zira bu dönemde açık orman alanlarının yağmur ormanlarına dönüştüğü, Homo Erectus'un adadan silinme sürecinin de bu dönemde başlamış olabileceği ve savanada yaşayan bu türün, yağmur ormanlarına uyum sağlayamamış olabileceği belirtiliyor.