Uluslararası Ceza Mahkemesi, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananlar nedeniyle savaş suçları soruşturması açmak istiyor

Telif hakkı Reuters Image caption Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistinlilerin 2014'ten beri yaptığı şikayetleri inceliyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'den yapılan bazı başvuruların ardından, bölgede yaşananlara dair savaş suçu soruşturması açmak istediğini açıkladı.

Bensouda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde savaş suçlarının işlendiğini ve soruşturma için izin istediğini söyledi. Bensouda mahkemeden, İsrail ve Filistin'in yetki alanlarında olup olmadığını konusunda bir karar almasını talep etti.

Mahkeme Filistinlerin 2014'ten bu yana yaptığı bazı şikayetleri inceliyordu.

İsrail, bu hamlenin temelsiz olduğunu söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail'in, üyesi olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanı dışında olduğunu belirtti.

Netanyahu'ya göre bu adım "Lahey merkezli mahkemeyi İsrail'in meşruiyetini yok etmek hedefleyen siyasi bir araca dönüştürdü".

Bensouda ise, yaptıkları ön incelemenin ardından bir soruşturma açmak için ellerinde yeterli kanıt ve bilgi bulunduğunu söyledi:

"Bir soruşturmanın adaletin çıkarına hizmet etmeyeceğine inanmak için hiçbir neden yok."

Bensouda bu adımı ne zaman attığını açıklamadı ancak mahkemeden "hızla karar vermelerini" istediğini belirtti.

BBC Orta Doğu Analisti Alan Johnston, Bensouda'nın zanlıların kimliğini açıklamadığını fakat soruşturmanın hem İsraillileri hem de Filistinlileri zanlı sandalyesine oturtabileceğini söyledi.

Johnston'ın edindiği bilgilere göre Bensouda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerleri ve Gazze'deki askeri operasyonları soruşturmanın konusu olacak.

Mahkeme Haziran 2014'te, İsrail ile Gazze'deki militanlar arasında yaklaşık 1,500'ü sivil 2,251 Filistinlinin öldüğü, 67 İsrail askeri ve altı İsrailli sivilin de hayatını kaybettiği çatışmalardan bir ay önce İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini savaş suçları kapsamında incelemeye başlamıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Fatou Bensuda, mahkemeden yetki alanı konusunda bir karar almasını talep etti

Başbakan Netanyahu ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yalnızca bu mahkemeyi tanıyan devletlerde yargı yetkisi bulunduğunu, Filistin'in de bir devlet olmadığını söyledi.

İsrail Başsavcılığı da aynı yönde bir açıklama yaptı. İsrail Doğu Kudüs'ü de kendi toprağı olarak görüyor.

Filistin yönetimi ise bunun gecikmiş bir adım olduğunu söyledi ve Bensouda'nın bu hamlesini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.

İsrail'deki insan hakları örgütlerinden B'Tselem de "İsrail'in savaş suçlarını aklamak için yaptığı hukuki akrobasi, İsrail'den hesap sorulması için yürütülen uluslararası yasal süreçleri durdurmamalı" dedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 140 İsrail yerleşimi bulunuyor. Uluslararası toplumun büyük bir kısmı bu yerleşimlerin bir işgal olarak görüyor. ABD ise bu yıl bu konudaki tutumunu değiştirmiş ve yerleşimlerin yasa dışı olmadığını söylemişti.