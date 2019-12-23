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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'da görülen davada mahkeme, yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında evlilik belgeleri için girdiği başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Saud el Kahtani'ydi.

El Kahtani herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi de serbest bırakıldı.

Savcılık sözcüsü: Tasarlanarak adam öldürme değil, anlık bir karar

Al Arabiya televizyon kanalına göre savcılık sözcüsü Şaalan el Şalan düzenlediği basın toplantısında "Soruşturmamız, başında tasarlanarak adam öldürme niyeti olmadığını gösteriyor. Cinayete anlık karar verilmiş. Müzakere ekibinin başkanı başkonsolosluk binasını inceledikten sonra, soruşturmanın devam edebilmesi için kurbanın götürülebileceği güvenli bir yer olmadığını fark etmiş. Müzakere ekibinin başkanı ve zanlılar daha sonra kendi aralarında konuşup kurbanın konsolosluk içinde öldürülmesine karar vermişler" dedi.

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Suudi Arabistan'daki davada cinayetle ilgili olarak 11 kişiyi yargılıyordu.

Birleşmiş Milletler uzmanı cinayetin "yargısız infaz olduğunu" söylemişti.

Cinayeti inceleyen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın da cinayetle ilgili soruşturulması çağrısında bulundu.

Veliaht Prens olayla ilgili bir bağlantısı olmadığını söyledi ama Ekim ayında, bir Suudi lider olarak sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.