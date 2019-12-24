Teknoloji trendleri: Yeni uzay gemisi ve esnek ekranlar

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Eğer hayalinizde uzaya gitmek varsa ve harcayacak epey yüklü miktarda paranız da bulunuyorsa, 2020 sizin için heyecan verici bir yıl olabilir.

Ama eğer uzay yolculuğu size göre değilse, asıl derdiniz cep telefonunuzun çok daha büyük bir ekrana sahip olmasıysa, 2020 size de iyi haberler getirecek gibi görünüyor.

Diğer yandan eğer artık piyasada çok fazla telefon olduğunu düşünüyorsanız ve teknoloji sektörünün daha tasarruflu davranması gerektiği görüşündeyseniz, bazı firmalar sizinle aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir.

İşte önümüzdeki yıl teknoloji dünyasında beklenen gelişmeler…

Mürettebatlı uzay yolculukları

Havacılık Haftası ve Uzay Teknolojisi Dergisi'nin editörlerinden Guy Norris'e göre, 2020 uzay yolculuğu açısından oyunun kurallarını değiştiren bir yıl olabilir.

NASA, 2011 yılında Uzay Mekiği'ni emekliye ayırdığından beri, ABD astronotlarının Uluslararası Uzay Üssü'ne gidiş gelişleri için Rus uzay gemilerine bel bağlıyordu.

Ama bu 2020'de tamamen değişebilir. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, ABD'nin inşa ettiği iki uzay gemisi mürettebat taşımaya başlayabilir.

Boeing'in CST-100 Starliner isimli, yörüngeye yedi astronot götürme kapasitesine sahip gemisinin 2020'de insanlı ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

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SpaceX Dragon kapsülü de 2020'nin başlarında nihai bazı testlerden geçirilecek ve sonuçlar beklendiği gibi olursa o da mürettebatlı bir yolculuk için hazır olacak.

Dünyaya çok uzak olmayan bazı noktalara seyahat için tasarlanan başka bazı sistemler için de 2020 yılı bir dönüm noktası teşkil edebilir. Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, New Shepard isimli roketine turist almaya başlayabilir.

Virgin Galactic de, şirketin kurucusu Richard Branson'ın umduğundan bir on yıl sonra olsa dahi, 2020'de nihayet uzaya yolcu taşıyabilir.

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Virgin Galactic'le uçuş yapmak için 600'den fazla kişinin şimdiden depozitlerini yatırdığı belirtiliyor. Bir biletin fiyatı 250 bin dolar.

Guy Norris, "Artık bu uzun zamandır beklenen programların meyvelerini vermesinin ve bir dizi yeni teknolojinin kendini kanıtlamasının zamanı nihayet geliyor" diyor.

Teknoloji ve çevre

Yokoluş İsyanı'nın (Extinction Rebellion) düzenlediği protesto gösterileri, iklim değişikliğini teknoloji firmalarının da gündeminde üst sıralara taşıdı.

Baskı altındaki firmaların başında cep telefonu üreticileri geliyor. Dünya genelinde 18 milyar kadar kullanılmayan telefon olduğu sanılıyor.

2019 yılında 1 milyar 300 bin yeni telefon satıldı ve satış rakamları sürekli yükseliyor.

Cep telefonu üreticileri üzerinde üretimlerini daha çevre dostu yapmaları ve ürünlerinin daha kolay tamir edilebilmesini sağlamaları için baskı artıyor.

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Televizyon, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge gibi ürünlerin üreticileri de benzeri şekilde baskı altına girecekler.

Ayrıca cep telefonu hizmeti sunan şirketlerde de çeşitli değişimler bekleniyor.

Vodafone, İngiltere'de 2023 yılına dek tüm şebekelerini sürdürülebilir enerji kaynakları yardımıyla çalıştıracağı vaadinde bulundu.

Diğer şirketlerin de bunu örnek alması söz konusu olabilir.

İş seyahatleri de kuşkusuz baskı altına girecek.

CSS Insight isimli firmadan analist Ben Wood, iş toplantıları için dünyanın dört bir yanına uçakla seyahat edilmesinin artık kabul edilebilir olmayacağını, firmaların 'sanal toplantıları' tercih etmeye başlayacağını söylüyor.

Esnek ekranlar

Samsung'un Nisan'da piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonu beklenen ilgiyi görmedi. Ürünü ilk test edenlerden bazıları ekranın kırıldığını belirtti ve şirket ürünün Eylül ayında piyasaya sürülmesinden önce acil birtakım değişiklikler yapmak durumunda kaldı.

Motorola'nın yeni ürünü Razr ise daha başarılı bir performans sergilese de fiyatından şikâyet edenler oldu. Ancak bunun piyasaları frenlemesi beklenmiyor. Samsung'un önümüzdeki yıl esnek ekranlı başka ürünleri piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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Çin'in en büyük ikinci televizyon üreticisi TCL de 2020'de ilk katlanabilir mobil ürününü piyasaya süreceği vaadinde bulundu.

Şirketin esnek ekranların geliştirilmesine 5 milyar 500 bin dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.

Uzmanlar ekranların değişik formlarda her tür yüzeye monte edilebilecek şekilde geliştirildiğini söylüyor.

Örneğin akıllı hoparlörlerin etrafında sarılı ekranlar söz konusu olabilir, saat gibi ürünlerde kayış üzerine bir ekran yerleştirilebilir, buzdolabı kapaklarına büyük ekranlar konulabilir.

Süper hızlı cep telefonları

Yüksek hızlı cep telefonu şebekelerinin bu yıl da yayılmasını bekleyebiliriz. 2019'un sonunda 22 ülkede yaklaşık 40 şebeke 5G hizmeti veriyor.

2020'nin sonuna geldiğimizde ise bu sayının iki katından fazlaya çıkması ve 125'e ulaşması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, alınan hizmetin hızına göre fiyat belirlemesine gidilmesinin de daha sık görülebileceğini söylüyor.

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Kuantum bilgisayarlar

Önümüzdeki yıl, elektron ve fotonlar gibi parçacıkların davranışlarını kullanan kuantum bilgisayarlar açısından da önemli bir yıl olabilir mi?

Google, Ekim ayında, kuantum bilgisayarlarının, en hızlı bilgisayarın 10 bin yılda tamamlayacağı bir görevi, 200 saniyede bitirdiğini açıkladı.

BCG danışmanlıktan Philipp Gerbert, "Bu muhteşem bir başarı. Klasik bilgisayarları ne kadar geride bıraktıkları tartışmalı olsa bile, öne geçtikleri çok açık. Şüpheleri haksız çıkarmayı başardılar" diyor.

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Gerbert, IBM, Rigetti ve IonQ gibi bu alandaki diğer lider firmaların da önümüzdeki yılda bu alanda ivme yakalayacağını söylüyor.

Teknolojisi başarıya ulaştığında, kuantum bilgisayarlar kimya, tıbbi ürünler ve mühendislik gibi alanlarda devrim niteliğinde gelişmeler kaydedebilir.

Google, 2020'de kuantum bilgisayarının yabancıların kullanımına açılması sözü vermiş ancak bu konuda daha ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

Gerbert, bunun da heyecan verici bir gelişme olacağını, insanların bu bilgisayara erişme şansına ulaşmaktan büyük zevk alacağını söylüyor.