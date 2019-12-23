'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım'

Image caption Malene, göğüslerine silikon implantı yaptırdığında 25 yaşındaydı.

Göğüslerini büyütmek için silikon implantı yaptıran kadınların sayısı giderek artıyor. Ancak silikon implantı hastalığından şikayet edenlerin de... Peki, bu hastalık hakkında neler biliniyor, ne tür önlemler alınıyor?

"Aklımdan şunlar geçiyordu: Ben ölüyorum, bir şeyler ters gidiyor ama kimse beni dinlemiyor bile."

Malene El Rafaey, Playboy, FHM ve Daily Star gibi magazin ve gazetelerle anlaşması olan, medyada 'üçüncü sayfa güzeli' olarak tabir edilen bir model. Göğüslerinin yaptığı işin gerektirdiği ölçüde olmadığını düşündüğü için 25 yaşındayken silikon yaptırmaya karar verdi.

İlk yıllar silikonlarından hayli memnundu. Ama altı yıl sonra, ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

"Sabahları yataktan çıkamıyordum. İşe gidemiyordum. Bütün gün sadece uyumak istiyordum" diyor.

Şikâyetleri bununla da sınırlı kalmadı. Vücudunun çeşitli yerlerinde alerji baş gösterdi.

"Vücut losyonları, kremler, her şey bana dokunuyordu. Bir parça ekmek yesem kaşıntı başlıyordu. Sonunda yemek yemeyi de kestim zaten."

Malene, geçmişte göğüslerine silikon yaptırmış olan yüz binlerce kadın gibi silikon implant hastalığından mustaripti. Ancak sorun şu ki tıp çevreleri bu hastalığın gerçek olup olmadığı konusunda fikir birliğine varabilmiş değil.

İngiltere'de bulunan üç estetik ameliyat derneği, kadınları silikon implantlarının riskleri konusunda uyarma kararı aldı.

Göğüslerine silikon yaptırmayı düşünen kadınların son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için uyarı broşürlerinin güncellenmesi de gündemde.

Telif hakkı INSTAGRAM / MALENE EL RAFAEY Image caption Malene'in Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf: solda implantla, sağda ise implant çıkarıldıktan sonra

Silikon implant hastalığı nedir?

Silikon implant hastalığının teşhisi halen hastaların kendileri tarafından konuluyor. Bu hastalığa sahip olduğunu söyleyen kadınların belirttiği ve genellikle bağışıklık sistemiyle bağlantılı olan semptomlar oldukça geniş bir yelpazede.

Yorgunluk, göğüs ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, soğuk ter dökmek, kronik ağrı, ışığa karşı duyarlılık, bilinç bulanıklığı ve uyku düzensizliği bahsedilen semptomlardan bazıları.

Silikon implant hastalığı, İngiltere'de resmen bir hastalık olarak tanınmıyor. İngiliz Estetik ve Plastik Cerrahlar Derneği (BAAPS) hastalık ile silikonlar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteren bilimsel herhangi bir kanıt olmadığını söylüyor.

Estetik cerrah Graeme Perks, "Eğer bu size kendinizi iyi hissettirecekse, tamam, söylediklerinize inanayım. Ama işin aslı şu ki, sorun göğüslerinizde değil kafanızda" diyor.

"Herhangi bir bilim insanı, eğer hastalık silikonla bağlantılı olsaydı bunun silikonların çıkarılmasının ardından düzeleceğini söyleyebilir. Ama durum bu değil. Dolayısıyla ne olup bittiği hakkında yeterince fikir sahibi değiliz" diye konuşuyor.

Göğüs silikonları, halen İngiltere'de en sık yapılan estetik ameliyatlar. Yılda yaklaşık 8 bin kadın silikon yaptırmak için bıçak altına yatıyor.

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İmplantlar hasta mı ediyor?

Bu kadınların çoğu herhangi bir sorun yaşamazken, sayıları giderek artan bazı kadınlar ise implantların kendilerini hasta ettiğini söylüyor.

Silikon implant hastalığının bağışıklık sistemini hedef alan bir tür otoimmün hastalığı olabileceğini düşünen tıp çevreleri, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde bu alandaki araştırmaları ön sıralara taşıdı.

Prof. Jan Cohen-Tervaert, 25 yılı aşkın süredir bu alanda araştırmalar yapıyor. "Silikon implant hastalığının, silikonlardan kaynaklandığını gösterecek yeterli kanıta sahibiz" diye konuşuyor ve ekliyor:

"Vücutta yabancı cisim tepkimesine yol açıyorlar ve bağışık sisteminin aktive olduğunu görüyoruz. Başka nasıl bir kanıta ihtiyaç var ki?"

ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi, silikon implant hastalığının ne gibi riskler taşıdığına dair uyarıların implant paketlerinde yer alması gerektiğine karar verdi.

Ayrıca kadınların silikonları çıkarıldığında hastalık semptomlarının kaybolabileceğini de kabul etti.

Silikon implant hastalığı olduğunu söyleyen kadınların başlıca şikâyetlerinden biri, tıp çevrelerinden destek görememeleri, tavsiye alamamaları.

Örneğin Malene yardıma ihtiyacı olduğuna karar verdiğinde, çareyi internete başvurmakta buldu:

"Instagram'daki bir kız bana Facebook'taki bir gruptan bahsetti. Grupta silikon implant hastalığı olduğunu düşünen ve bu hastalığın da implantlardan kaynaklandığına inanan kadınlar vardı. Benim de hastalığımın kaynağının bu olduğuna dair hiçbir şüphem bulunmuyordu."

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Uyarlar yeterli değil

Prof. Jan, silikon implant hastalığı konusunda yeterli uyarı yapılmamasının son derece yanlış olduğunu söylüyor.

"Kadınların başlarına neler gelebileceğini bilmeleri gerekiyor, bu bilgi çok önemli" diyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, BBC'ye konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak eski gölge sağlık bakanı Sharon Hodgson, kadınların daha ciddiye alınması gerektiğini ifade ediyor.

Hodgson, "Bu son derece gerçek bir sorun. Tüm bu kadınlar, silikonları çıkarıldığında semptomların da ortadan kaybolduğunu söylüyorlar. Yani semptomların kaynağının implantlar olduğu açık. Estetik cerrahların aynaya bir bakmaları ve neden ortadaki kanıtlara inanmadıklarını kendilerine sormaları gerekiyor. Çünkü gerçekler yalan söylemez" diyor.

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İngiltere'deki üç estetik ameliyat derneği BAAPS, BAPRAS ve ABS konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"İngiltere Plastik ve Göğüs Cerrahı dernekleri, göğüs implantları hakkında daha fazla bilgi toplanması ve hastaların bilgilendirilmesi için uluslararası tıp çevreleriyle artan bir işbirliği içerisindedir. Ortaya çıkan yeni kanıtlar ışığında tavsiyelerimiz de güncellenecektir."

Malene'in ağrıları bir noktada o denli arttı ki silikonlarını çıkarttırmaya karar verdi. Bugün geriye dönüp baktığında bu kararından çok memnun:

"Gözlerimin tepesine çöken sis bulutu kalktı, isiliklerim kayboldu. Göğüslerimin ne kadar büyük olduğu artık umurumda bile değil. Çünkü sağlığıma kavuştum ve mutluyum. Nihayetinde bütün kadınların istediği de bu değil mi?"