Avustralya'da alışveriş merkezinde balon izdihamı: Yaralılar var

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde Noel alışverişi için toplanmış yüzlerce kişinin üzerine bırakılan hediyeli balonlar, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Noel nedeniyle alışveriş merkezini dolduran yüzlerce insanın toplandığı alanda hediyeli balonlar tavandan sarkıtılmıştı.

Balon kapmak için çıkan izdihamda çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ve bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alışveriş merkezinin sahibi, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.