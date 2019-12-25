IŞİD Kuzey Irak'ta 'yeniden örgütleniyor'

IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu son bölgeyi kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Peki bölgedeki IŞİD tehdidi son buldu mu?

BBC muhabiri Orla Guerin, Kuzey Irak'ta IŞİD'in son kontrol noktası olan bölgeyi ziyaret etti ve IŞİD militanlarının bölgeden uzaklaştırılmasına yardım eden Kürt Peşmergelerle konuştu. Peşmerge, IŞİD'in Kürtlerle Irak arasında ihtilaflı olan insansız bölgeyi kullandığını ve yeniden örgütlendiğini söylüyor.

Güvenlik güçleri, Zap Suyu ile Dicle Nehri arasındaki bölgede IŞİD'in daimi varlığından söz ediyor.

Bölge halkı da IŞİD'in artan eylemlerinden tedirgin.

Haber: Orla Guerin

Kamera: Göktay Koraltan