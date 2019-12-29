2019'un en iyi okur fotoğrafları

Sophie Adams: Bu fotoğraf Bolivya'da çekildi. Dört gün boyunca Altiplano'nun bir ucundan diğer ucuna araç kullandık. Yol boyunca kar, şimşek, bora ve güneşle karşılaştık. O yolculuktan en çok bu fotoğrafı seviyorum, fırtına sonrası sessizliği gösteriyor.