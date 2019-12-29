2019'un en iyi okur fotoğrafları
Dünyanın dört bir yanından okurlar çektikleri fotoğrafları, yayınlanması için BBC'ye gönderiyor. BBC editörleri, 2019'da okurlardan gelen en güzel fotoğrafları derledi.
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Derek Payne
Derek Payne: Günümüzde kimliklerimizi selfielerle tanımlıyoruz
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Anant Ganesh Patel
Anant Ganesh Patel: Zambia'nın Livingstone kentinde köpekler su aygırına merakla bakarken
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Gordon Calder
Birkaç yıl önce Liverpool'u ziyaret ederken bu sıra dışı merdiven ve yürüyen merdiven ikilisine rastladım
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Penni James
Penni James: Sidney'in Anzak Köprüsü'nde yağmurlu bir yolculuk.
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Rhonda Tough
Rhonda Tough: Kadının haberi olmadan çekilen bu fotoğrafa bayılıyorum. Düşüncelere dalmış, yüzünde gün ışığının yansıması var.
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Tracey Reid
Tracey Reid: Gloucestershire'daki Puzzlewood. Orada ikamet eden renkli cadıyı da fotoğrafta görebilirsiniz
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Verna Evans
Verna Evans: Balerinler de tuvalet sırası bekler.
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Barbara Bryant
Barbara Bryant: Norfolklu Çılgın Hanımlar olarak Bure Nehri'ne haftalık ziyaretimizi yapıyoruz. Yıl boyunca her mevsimde mayolarımızla yüzüyoruz. Bol bol gülüyor ve kek yiyoruz.
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Paul Granahan
Paul Granahan: Bu fotoğrafı ABD'de, Oregon'daki Krater Gölü yakınlarında çektim. Tepelerin sabah sisinde nasıl kaybolduğunu göstermek istiyordum. Sabah sisinin etkisi, o bölgede yaygın olan çam ormanı yangınlarından gelen dumanlarla artmıştı.
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Dayve Ward
Dayve Ward: Altı yıl önce korkusuz gezgin Paul Rose, İngiltere'deki Windermere gölünün tabanındaki atıkları temizlemeye karar verdi. Başta tanıdığı birkaç dalgıcı çağırmayı düşünüyordu. Fakat gönüllülerin sayısı arttı, 260 dalgıç ve 100 de sahilde gönüllü ile çalışma yürütüldü. Ben de gölün dibinden çıkanları fotoğrafladım.
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Janie Tonkin
Janie Tonkin: Taipei'de eski bir ankesörlü telefon, parlak kırmızıya boyanmış bir duvar önünde. Telefon temiz ve iyi durumda gözüküyor. Muhtemelen bir süredir hiç kullanan olmadı.
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Richard Derwent
Richard Derwent: Yemek odamdaki piyanonun üstünde aile ve müzik hatıraları.
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Betty Nesbitt
Betty Nesbitt: Niagara Şelaleleri'ni görmek ve gücünü hissetmek için sıramı beklerken.
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Sally Brown
Sally Brown: İzlanda'daki Skógá nehri üzerinde bulunan Skógafoss şelalesi gündüz çok güzel, akşamları ise muhteşem. Özellikle de kuzey ışıkları dans etmeye başladığında.
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Esther Johnson
Esther Johnson: Bu ayçiçek Kernevek çisentisinde açılmakta gerçekten zorlanıyordu.
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Paul Mazurek
Paul Mazurek: Kentucky'deki evimi iki sinekkuşu düzenli olarak ziyaret eder
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Jenny Downing
Jenny Downing: Yeni toplanmış acı biberler kurutulurken.
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Simon Lamb
Simon Lamb: Otoyol bakım teknisyenleri Cardiff kent merkezinde bakım yaparken.
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Chris Jones
Chris Jones: ABD'nin Washington eyaletinde, Seattle kentinde bir adam sabahın ilk ışıklarında karşıya geçmek için trafiği kontrol ederken.
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Sergio Campanile
Sergio Campanile: Kanada Ontario'da sonbaharda güneye giderken
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Deborah Roy
Bu mavi kuş, aynadaki mavi kuşa karşı bölgesini koruyor
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Sophie Adams
Sophie Adams: Bu fotoğraf Bolivya'da çekildi. Dört gün boyunca Altiplano'nun bir ucundan diğer ucuna araç kullandık. Yol boyunca kar, şimşek, bora ve güneşle karşılaştık. O yolculuktan en çok bu fotoğrafı seviyorum, fırtına sonrası sessizliği gösteriyor.
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Richard Derwent
İspanya'daki tatilimizde ailece eğleniyorduk. Ama aramızdan biri dayanamadı ve sırayı bozdu
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VITALIS VASYLIUS
Vitalis Vasylius: Sayısız yıldızlar
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Carolyn DiFrancesco
Carolyn DiFrancesco: Papatyaların açtığı dönemde kusursuz bir günbatımı yakalamak için bekledim.
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Matthew Jeanes
Matthew Jeanes: Bolu'da kent merkezindeki bir meydanda bu iki adam oturmuş sohbet ediyordu.
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Gus Campion
Gus Campion: Avustralya'daki Lee Point sahilinde kızın Alannah ve labradorumuz Lola ile günbatımında yürütüşte.