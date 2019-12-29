2019'un en iyi okur fotoğrafları

  • 29 Aralık 2019

Dünyanın dört bir yanından okurlar çektikleri fotoğrafları, yayınlanması için BBC'ye gönderiyor. BBC editörleri, 2019'da okurlardan gelen en güzel fotoğrafları derledi.

  • Derek Payne: Günümüzde kimliklerimizi selfielerle tanımlıyoruz Derek Payne

    Derek Payne: Günümüzde kimliklerimizi selfielerle tanımlıyoruz

  • Anant Ganesh Patel: Zambia'nın Livingstone kentinde köpekler su aygırına merakla bakarken Anant Ganesh Patel 

    Anant Ganesh Patel: Zambia'nın Livingstone kentinde köpekler su aygırına merakla bakarken

  • Birkaç yıl önce Liverpool'u ziyaret ederken bu sıra dışı merdiven ve yürüyen merdiven ikilisine rastladım Gordon Calder

    Birkaç yıl önce Liverpool'u ziyaret ederken bu sıra dışı merdiven ve yürüyen merdiven ikilisine rastladım

  • Penni James: Sidney'in Anzak Köprüsü'nde yağmurlu bir yolculuk. Penni James

    Penni James: Sidney'in Anzak Köprüsü'nde yağmurlu bir yolculuk.

  • Kadının haberi olmadan çekilen bu fotoğrafa bayılıyorum. Düşüncelere dalmış, yüzünde gün ışığının yansıması var Rhonda Tough

    Rhonda Tough: Kadının haberi olmadan çekilen bu fotoğrafa bayılıyorum. Düşüncelere dalmış, yüzünde gün ışığının yansıması var.

  • Tracey Reid: Gloucestershire'daki Puzzlewood. Orada ikamet eden renkli cadıyı da fotoğrafta görebilirsiniz Tracey Reid

    Tracey Reid: Gloucestershire'daki Puzzlewood. Orada ikamet eden renkli cadıyı da fotoğrafta görebilirsiniz

  • Verna Evans: Balerinler de tuvalet sırası bekler. Verna Evans

    Verna Evans: Balerinler de tuvalet sırası bekler.

  • Nehirde yüzen kadınlar Barbara Bryant

    Barbara Bryant: Norfolklu Çılgın Hanımlar olarak Bure Nehri'ne haftalık ziyaretimizi yapıyoruz. Yıl boyunca her mevsimde mayolarımızla yüzüyoruz. Bol bol gülüyor ve kek yiyoruz.

  • Paul Granahan Paul Granahan

    Paul Granahan: Bu fotoğrafı ABD'de, Oregon'daki Krater Gölü yakınlarında çektim. Tepelerin sabah sisinde nasıl kaybolduğunu göstermek istiyordum. Sabah sisinin etkisi, o bölgede yaygın olan çam ormanı yangınlarından gelen dumanlarla artmıştı.

  • Altı yıl önce korkusuz gezgin Paul Rose, İngiltere'deki Windermere gölünün tabanındaki atıkları temizlemeye karar verdi. Başta tanıdığı birkaç dalgıcı çağırmayı düşünüyordu. Fakat gönüllülerin sayısı arttı, 260 dalgıç ve 100 de sahilde gönüllü ile çalışma yürütüldü. Ben de gölün dibinden çıkanları fotoğrafladım. Dayve Ward

    Dayve Ward: Altı yıl önce korkusuz gezgin Paul Rose, İngiltere'deki Windermere gölünün tabanındaki atıkları temizlemeye karar verdi. Başta tanıdığı birkaç dalgıcı çağırmayı düşünüyordu. Fakat gönüllülerin sayısı arttı, 260 dalgıç ve 100 de sahilde gönüllü ile çalışma yürütüldü. Ben de gölün dibinden çıkanları fotoğrafladım.

  • Taipei'de eski bir ankesörlü telefon, parlak kırmızıya boyanmış bir duvar önünde. Telefon temiz ve iyi durumda gözüküyor. Muhtemelen bir süredir hiç kullanan olmadı. Janie Tonkin

    Janie Tonkin: Taipei'de eski bir ankesörlü telefon, parlak kırmızıya boyanmış bir duvar önünde. Telefon temiz ve iyi durumda gözüküyor. Muhtemelen bir süredir hiç kullanan olmadı.

  • Richard Derwent: Yemek odamdaki piyanonun üstünde aile ve müzik hatıraları Richard Derwent

    Richard Derwent: Yemek odamdaki piyanonun üstünde aile ve müzik hatıraları.

  • Niagara Şelaleleri'ni görmek ve gücünü hissetmek için sıramı beklerken Betty Nesbitt

    Betty Nesbitt: Niagara Şelaleleri'ni görmek ve gücünü hissetmek için sıramı beklerken.

  • İzlanda'daki Skógá nehri üzerinde bulunan Skógafoss şelalesi gündüz çok güzel, akşamları ise muhteşem. Özellikle de kuzey ışıkları dans etmeye başladığında. Sally Brown

    Sally Brown: İzlanda'daki Skógá nehri üzerinde bulunan Skógafoss şelalesi gündüz çok güzel, akşamları ise muhteşem. Özellikle de kuzey ışıkları dans etmeye başladığında.

  • Bu ayçiçeği Kernevek çisentisinde açılmakta zorlanıyordu Esther Johnson

    Esther Johnson: Bu ayçiçek Kernevek çisentisinde açılmakta gerçekten zorlanıyordu.

  • Kentucky'deki evimi iki sinekkuşu düzenli olarak ziyaret eder Paul Mazurek

    Paul Mazurek: Kentucky'deki evimi iki sinekkuşu düzenli olarak ziyaret eder

  • Yeni toplanmış acı biberler kurutulurken. Jenny Downing

    Jenny Downing: Yeni toplanmış acı biberler kurutulurken.

  • Otoyol bakım teknisyenleri Cardiff kent merkezinde bakım yaparken Simon Lamb

    Simon Lamb: Otoyol bakım teknisyenleri Cardiff kent merkezinde bakım yaparken.

  • ABD'nin Washington eyaletinde, Seattle kentinde bir adam sabahın ilk ışıklarında karşıya geçmek için trafiği kontrol ederken. Chris Jones

    Chris Jones: ABD'nin Washington eyaletinde, Seattle kentinde bir adam sabahın ilk ışıklarında karşıya geçmek için trafiği kontrol ederken.

  • Sergio Campanile: Kanada Ontario'da sonbaharda güneye giderken Sergio Campanile

    Sergio Campanile: Kanada Ontario'da sonbaharda güneye giderken

  • Bu mavi kuş, aynadaki mavi kuşa karşı bölgesini koruyor Deborah Roy

    Bu mavi kuş, aynadaki mavi kuşa karşı bölgesini koruyor

  • Bu fotoğraf Bolivya'da çekildi. Dört gün boyunca Altiplano'nun bir ucundan diğer ucuna araç kullandık. Yol boyunca kar, şimşek, bora ve güneşle karşılaştık. O yolculuktan en çok bu fotoğrafı seviyorum, fırtına sonrası sessizliği gösteriyor Sophie Adams

    Sophie Adams: Bu fotoğraf Bolivya'da çekildi. Dört gün boyunca Altiplano'nun bir ucundan diğer ucuna araç kullandık. Yol boyunca kar, şimşek, bora ve güneşle karşılaştık. O yolculuktan en çok bu fotoğrafı seviyorum, fırtına sonrası sessizliği gösteriyor.

  • İspanya'daki tatilimizde ailece eğleniyorduk. Ama aramızdan biri dayanamadı ve sırayı bozdu Richard Derwent

    İspanya'daki tatilimizde ailece eğleniyorduk. Ama aramızdan biri dayanamadı ve sırayı bozdu

  • Vitalis Vasylius: Sayısız yıldızlar VITALIS VASYLIUS

    Vitalis Vasylius: Sayısız yıldızlar

  • Papatyaların açtığı dönemde kusursuz bir günbatımı yakalamak için bekledim. Carolyn DiFrancesco

    Carolyn DiFrancesco: Papatyaların açtığı dönemde kusursuz bir günbatımı yakalamak için bekledim.

  • Bolu'da kent merkezindeki bir meydanda bu iki adam oturmuş sohbet ediyordu Matthew Jeanes

    Matthew Jeanes: Bolu'da kent merkezindeki bir meydanda bu iki adam oturmuş sohbet ediyordu.

  • Avustralya'daki Lee Point sahilinde kızın Alannah ve labradorumuz Lola ile günbatımında yürütüşte. Gus Campion

    Gus Campion: Avustralya'daki Lee Point sahilinde kızın Alannah ve labradorumuz Lola ile günbatımında yürütüşte.

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