Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var

Telif hakkı Getty Images Image caption Saldırı fotoğrafta görülen bomba yüklü araçla gerçekleşti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir kavşak üzerindeki bir kontrol noktasında Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da var.

Bir ambulans hizmeti kuruluşunun kurucusu olan Abdikadir Abdirahman Hacı Aden, "Şimdiye kadar 61 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencilerinin de olduğunu açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenler arasında 2 Türk vatandaşının da olduğunu teyit etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bir vergi dairesinin hedef alındığı tahmin ediliyor.

Saldırının Mogadişu'nun yakın tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olduğu kaydediliyor.

El Kaide bağlantılı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Somali'nin uluslararası toplumca desteklenen hükümetini devirmeye çalışıyor ve bunun için ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

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