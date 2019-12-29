New York'ta hahamın evine saldırı - Vali Cuomo: Bu ülke içi terör eylemidir

Telif hakkı AFP Image caption Hanuka kutlaması sırasında hahamın evine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi yaralandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, saldırıyı 'ülke içi terörizm eylemi' olarak tanımladı.

Vali, ırk, renk ve inanç temelli nefretin "Amerikan siyasetinin bedenine yayılan bir kanser" olduğunu söyledi.

Vali, bu tip saldırıların 'ülke içi terör faaliyetleri' yasasıyla yargılanması çağrısında bulundu.

New York'un kuzeyi Monsey'deki saldırının faili gözaltına alındı.

Görgü tanıkları saldırganın eve hızla girdiğini ve elinde büyük bir bıçakla evdekilere saldırmaya başladığını anlattı.

Saldırganın eve girdiği sırada Yahudi bayramı Hanuka kutlanıyordu.

'Bu terörizmin tanımıdır'

Evdeki misafirlerin saldırganı durdurmak için masalar ve sandalyeler attığı bildirildi. Saldırgan arabasına doğru kaçmadan önce evin yanındaki sinagoga da girmeye çalıştı.

Aracın plakası tespit edilip polisle paylaşılınca, saldırgan New York şehri girişinde gözaltına alındı.

Vali Cuomo, 'çok rahatsız edici' dediği saldırının münferit bir vaka olduğunu söyledi ve ırk, din ve göç temelli saldırıların ülke genelinde yayılmaya başladığı uyarısında bulundu.

Telif hakkı AFP Image caption Saldırgan hahamın evinin yanındaki sinagoga da girmeye çalıştı.

Vali Cuomo, "Bu ülke içi terörizm. Bunlar, kitlesel zarar vermek isteyen, kitlesel şiddeti yayıp ırk, renk inanç temelli korku yaratmak isteyen insanlar. Bu terörizmin tanımıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Yalnızca başka bir ülkeden gelmedikleri için terörist olmadıklarını söyleyemeyiz. Ülke içi faaliyet gösteren teröristler gibi yargılanmalılar."

"Bu zehrin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülke kendinden başka kimseye yenilmez."

Saldırıdan bir gün önce New York polisi, anti-semitik tehditlerin ve saldırıların artması üzerine Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde devriye kuvvetlerini güçlendirdiklerini duyurmuştu.

Polis, iki yaralının hala hastanede olduğunu söyledi.

Ne oldu?

Eline büyük bir bıçak alan saldırgan, Monsey'de Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine girdi. Monsey, Ortodoks Yahudilerin yoğun yaşadığı bir bölge. Saldırı Cumartesi gecesi yerel saatle 22.00'da yaşandı.

Ortodoks Yahudilerin Halkla İlişkiler Konseyi kurucularından Yossi Gestetner New York Times gazetesine, saldırı sırasında evde 'onlarca kişi bulunduğunu' söyledi.

Gestetner, saldırganın yüzünün bir kısmının fularla kapalı olduğunu ve hahamın oğlunun da saldırıda yaralandığını ifade etti.

Saldırı sırasında hahamın evinde bulunan 65 yaşındaki Aron Kohn, New York Times gazetesine "Hayatta kalmak için dua ediyordum. Kapıdan içeri girer girmez herkese saldırmaya başladı. Karşılık verecek vaktimiz bile olmadı" dedi.

Kohn, saldırganın evin yanındaki sinagoga da girmeye çalıştığını ama sinagogdakilerin kapıyı kilitlediğini söyledi.

Bölge polisi, kimliği açıklanmayan saldırganın kasten adam öldürme ve soygunculuk kapsamında beş ayrı suçtan yargılanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı ama sonradan Yahudi olan kızı Ivanka Trump attığı tweette saldırının "saf kötülük eylemi" olduğunu ve kurbanlar için dua ettiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de saldırının "şok edici ve korkunç" olduğunu belirtip yazılı açıklamasında "Anti-semitizmin artışı yalnızca Yahudilerin sorunu ya da kesinlikle yalnızca İsrail devletinin sorunu değil. Yeniden baş gösteren ve bütün dünya geneli için açıkça bir tehdit olan bu kötülükle mücadele için ortak hareket etmeliyiz" dedi.

ABD Rockland Yahudi Federasyonu'ndan Steve Gold da 'ABD'nin Yahudi toplumunu koruyamadığını' dile getirdi.

Gold, "Benim ailem Yahudi Soykırımı'ndan kurtuldu. Babam bana bunun bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağım sözünü verdirtti. ABD ailemi ve tüm Yahudi Soykırımı'nda hayatta kalan herkesi yüz üstü bıraktı. Bu böyle devam edemez" dedi.

New York ve çevresinde son dönemde Yahudi karşıtı tehditler ve saldırılar artmıştı. New York şehri belediye başkanı Bill de Blasio Cuma günü Brooklyn civarında takviye devriye polis ekipleri görevlendirildiğini söyledi.

Monsey'deki saldırıyla ilgili mesajında de Blasio "Bunun yeni normalimiz olmasına izin veremeyiz. Bu saldırıların kesin olarak sona ermesi için her türlü aracı kullanacağız" dedi.