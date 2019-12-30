Dünyanın farklı bölgelerindeki foto muhabirlerinden 2019 fotoğrafları

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran sınır çizgisinde bir araya geldi. Sonrasında Trump sınırın kuzey tarafına geçerek Kuzey Kore'ye giden ilk ABD Başkanı oldu.