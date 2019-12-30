Dünyanın farklı bölgelerindeki foto muhabirlerinden 2019 fotoğrafları
2019'un önemli olaylarını, dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirleri etkileyici fotoğraflarla anlattı.
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DIANA SANCHEZ / AFP
Colombia'da 10 yıldır her Haziran'da, domates hasatının bitişinde yapılan domates savaşı.
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DELIL SOULEIMAN/AFP
Türkiye'nin Ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sırasında, Ceylanpınar'ın karşısındaki Raselayn'da bir kadın, Türkiye'den gelen savaş uçaklarının görüşünü engellemek için yakılan lastiklerin önünde
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GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
Paris'teki Notre Dame Katedrali 15 Nisan'da büyük oranda yandı. Restorasyonun 5 yıl içinde bitmesi planlanıyor.
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JIM LO SCALZO / EPA
ABD'de Başkan Donald Trump, Kongre üyeleri Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley için "Geldikleri ülkelerin hükümetleri tam bir felaket, o ülkelere geri dönmeliler" dedikten sonra Temsilciler Meclisi, Temmuz ayında oylama yaparak Trump'ı kınadı.
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ISAAC LAWRENCE / AFP
Eylül ayında Hong Kong'da süren protesto gösterileri sırasında sokağa çıkanlar, tazyikli su sıkan polise böyle tepki verdi. Protestolar Haziran ayında başlamıştı.
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PHILIPPE WOJAZER / REUTERS
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve İklim için Gençlik hareketinden Ivy-Fleur Boileau, Virgile Mouquet, Adelaide Charlier ve Alicia Arquetoux, Temmuz ayında Paris'teki "hükümete sorular" oturumunda. Thunberg, daha sonra Time dergisinin "Yılın Kişisi" seçildi.
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JOSH EDELSON / AFP
Kasım ayında ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar evlerin bulunduğu bölgeye de sıçradı. 400 kilometre kare alan yandı ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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HAGEN HOPKINS / GETTY IMAGES
New Zealand Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırısının ardından mağdurlara sarılıyor. 15 Mart'taki saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.
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KEVIN LAMARQUE / REUTERS
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran sınır çizgisinde bir araya geldi. Sonrasında Trump sınırın kuzey tarafına geçerek Kuzey Kore'ye giden ilk ABD Başkanı oldu.
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DANISH ISMAIL / REUTERS
Hindistan hükümetinin Kaşmir bölgesi için planladığı yeni statüye itiraz eden protestocular, Ekim ayında sokaklara çıktı.
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MICAH GAREN / GETTY IMAGES
Irak'ın kuzeyindeki Akre şehrinde Kürtler Nevruz'u kutluyor.
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LOREN ELLIOTT / REUTERS
Bahamalar'da Dorian Kasırgası sırasında zarar görmüş bir ev. Kasırganın Eylül'de vurduğu Bahamalar'da en az 43 kişi hayatını kaybetti, hâlâ kayıp olan onlarca kişi var.
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VERONICA G. CARDENAS / REUTERS
Bir yaşındaki Meksikalı çocuk, ABD'ye iltica etmek isteyen annesiyle birlikte sınırda talebinin kabul edilmesini bekliyor.
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CARL COURT / GETTY IMAGES
Sri Lanka'da Nisan ayında kutlanan Paskalya sırasında kiliselere ve otellere yapılan, 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sonra, toplu cenaze töreninde tabutla mezarlığa taşınıyor.
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COURTESY LANA H HAROUN
22 yaşındaki Alaa Salah, Nisan ayında başlayan ve Ömer el Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanan protesto gösterileri sırasında kalabalığa slogan atarak öncülük etti ve bu fotoğrafı viral oldu.
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