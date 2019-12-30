Dünyanın farklı bölgelerindeki foto muhabirlerinden 2019 fotoğrafları

  • 30 Aralık 2019

2019'un önemli olaylarını, dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirleri etkileyici fotoğraflarla anlattı.

  • The 10th annual tomato-fight festival, Tomatina, took place in Sutamarchan, Colombia, in June, to mark the end of the tomato harvest. DIANA SANCHEZ / AFP

    Colombia'da 10 yıldır her Haziran'da, domates hasatının bitişinde yapılan domates savaşı.

  • A woman covers her face by a road near the Syrian Kurdish town of Ras al-Ain, along the border with Turkey. Behind her, tyre fires have been lit to decrease visibility for Turkish warplanes. DELIL SOULEIMAN/AFP

    Türkiye'nin Ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sırasında, Ceylanpınar'ın karşısındaki Raselayn'da bir kadın, Türkiye'den gelen savaş uçaklarının görüşünü engellemek için yakılan lastiklerin önünde

  • Paris'teki Notre Dame Katedrali 15 Nisan'da büyük oranda yandı. Restorasyonun 5 yıl içinde bitmesi planlanıyor. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

    Paris'teki Notre Dame Katedrali 15 Nisan'da büyük oranda yandı. Restorasyonun 5 yıl içinde bitmesi planlanıyor.

  • The US House of Representatives voted to condemn President Donald Trump after, in a series of tweets in July, he said congresswomen Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez and Ayanna Pressley "originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe" and should "go back". JIM LO SCALZO / EPA

    ABD'de Başkan Donald Trump, Kongre üyeleri Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley için "Geldikleri ülkelerin hükümetleri tam bir felaket, o ülkelere geri dönmeliler" dedikten sonra Temsilciler Meclisi, Temmuz ayında oylama yaparak Trump'ı kınadı.

  • Pro-democracy protesters react as police fire water cannon in Hong Kong in September. The protests started in June over a controversial extradition bill but evolved into broader anti-government demonstrations that have gripped the territory for more than six months. ISAAC LAWRENCE / AFP

    Eylül ayında Hong Kong'da süren protesto gösterileri sırasında sokağa çıkanlar, tazyikli su sıkan polise böyle tepki verdi. Protestolar Haziran ayında başlamıştı.

  • Swedish environmental activist Greta Thunberg and Ivy-Fleur Boileau, Virgile Mouquet, Adelaide Charlier and Alicia Arquetoux, from the Youth for Climate movement, attend the questions to the government session at the National Assembly in Paris, in July. Ms Thunberg later became Time magazine's youngest Person of the Year. PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

    İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve İklim için Gençlik hareketinden Ivy-Fleur Boileau, Virgile Mouquet, Adelaide Charlier ve Alicia Arquetoux, Temmuz ayında Paris'teki "hükümete sorular" oturumunda. Thunberg, daha sonra Time dergisinin "Yılın Kişisi" seçildi.

  • Firefighters work on a back-fire in an attempt to control the Maria fire, in Santa Paula, California, in November. Nearly 100,000 acres (400 sq km) have been burned by wildfires and thousands of people have had to leave their homes. JOSH EDELSON / AFP

    Kasım ayında ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar evlerin bulunduğu bölgeye de sıçradı. 400 kilometre kare alan yandı ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

  • New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern hugs a woman at the Kilbirnie Mosque, in Wellington, following mass shooting attacks in Christchurch. Fifty people died on 15 March when a white supremacist attacked two mosques while livestreaming on Facebook. HAGEN HOPKINS / GETTY IMAGES

    New Zealand Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'teki cami saldırısının ardından mağdurlara sarılıyor. 15 Mart'taki saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

  • President Trump met the North Korean leader, Kim Jong-un, at the demarcation line between North and South Korea on 30 June. The two men shook hands, with Mr Kim saying he had never expected to meet the president at this place. Mr Trump then crossed over into North Korea, the first US President to do so. KEVIN LAMARQUE / REUTERS

    ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran sınır çizgisinde bir araya geldi. Sonrasında Trump sınırın kuzey tarafına geçerek Kuzey Kore'ye giden ilk ABD Başkanı oldu.

  • A masked man with his head covered with barbed wire attends a protest in Srinagar in October, following the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government. DANISH ISMAIL / REUTERS

    Hindistan hükümetinin Kaşmir bölgesi için planladığı yeni statüye itiraz eden protestocular, Ekim ayında sokaklara çıktı.

  • Kurdish families celebrate Nowruz, in the mountainous area around on Akre in Iraq. MICAH GAREN / GETTY IMAGES

    Irak'ın kuzeyindeki Akre şehrinde Kürtler Nevruz'u kutluyor.

  • A destroyed house is seen in the wake of Hurricane Dorian in Marsh Harbour, Great Abaco, Bahamas. The most powerful storm to hit the Bahamas since records began left widespread devastation, at least 43 dead and many more still missing days after the storm passed in September. LOREN ELLIOTT / REUTERS

    Bahamalar'da Dorian Kasırgası sırasında zarar görmüş bir ev. Kasırganın Eylül'de vurduğu Bahamalar'da en az 43 kişi hayatını kaybetti, hâlâ kayıp olan onlarca kişi var.

  • A Mexican one-year-old awaiting her turn to seek asylum in the US with her mother is seen in front of the gates to the Gateway International Bridge in Matamoros. VERONICA G. CARDENAS / REUTERS

    Bir yaşındaki Meksikalı çocuk, ABD'ye iltica etmek isteyen annesiyle birlikte sınırda talebinin kabul edilmesini bekliyor.

  • Coffins are carried to a grave during a mass funeral at St Sebastian's Church on 23 April in Negombo, Sri Lanka. A wave of bombings targeting churches and hotels left more than 250 people dead and many more injured. CARL COURT / GETTY IMAGES

    Sri Lanka'da Nisan ayında kutlanan Paskalya sırasında kiliselere ve otellere yapılan, 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sonra, toplu cenaze töreninde tabutla mezarlığa taşınıyor.

  • Student Alaa Salah, 22, was nicknamed The Nubian Queen after a video of her leading chants against former Sudanese President Omar al-Bashir went viral in April. COURTESY LANA H HAROUN

    22 yaşındaki Alaa Salah, Nisan ayında başlayan ve Ömer el Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanan protesto gösterileri sırasında kalabalığa slogan atarak öncülük etti ve bu fotoğrafı viral oldu.

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