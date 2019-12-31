Fotoğraflarla 2020 kutlamaları

  • 31 Aralık 2019

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, TSİ 13.00’te 2020'ye giren ilk ülkeler oldu. 2020, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentleriyle Avustralya’nın Sydney şehrinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2020’ye girecek son ülke, Güney Pasifik’te yer alan Amerikan Samoası olacak.

  • Yeni Zelanda yeni yıla Auckland kentindeki görkemli hava fişek gösterisiyle girdi Getty Images

    Yeni Zelanda yeni yıla Auckland kentindeki görkemli hava fişek gösterisiyle girdi

  • Avustralya’da yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle, Sydney kenti dışında havai fişek kullanımı yasaklandı EPA

    Avustralya’da yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle, Sydney kenti dışında havai fişek kullanımı yasaklandı

  • Sydney’de 2019'a girilirken 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti. Son kutlamayla ilgili verilerse henüz açıklanmadı. AFP

    Sydney’de 2019'a girilirken 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti. Son kutlamayla ilgili verilerse henüz açıklanmadı.

  • Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni yıl kutlamalarında çok sayıda balon uçuruldu Getty Images

    Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni yıl kutlamalarında çok sayıda balon uçuruldu

  • Seul, Güney Kore EPA

    Seul, Güney Kore

İlgili Konular