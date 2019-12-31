Fotoğraflarla 2020 kutlamaları
Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, TSİ 13.00’te 2020'ye giren ilk ülkeler oldu. 2020, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentleriyle Avustralya’nın Sydney şehrinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2020’ye girecek son ülke, Güney Pasifik’te yer alan Amerikan Samoası olacak.
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Getty Images
Yeni Zelanda yeni yıla Auckland kentindeki görkemli hava fişek gösterisiyle girdi
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EPA
Avustralya’da yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle, Sydney kenti dışında havai fişek kullanımı yasaklandı
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AFP
Sydney’de 2019'a girilirken 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti. Son kutlamayla ilgili verilerse henüz açıklanmadı.
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Getty Images
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni yıl kutlamalarında çok sayıda balon uçuruldu
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EPA
Seul, Güney Kore