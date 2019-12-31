Fotoğraflarla 2020 kutlamaları

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, TSİ 13.00’te 2020'ye giren ilk ülkeler oldu. 2020, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentleriyle Avustralya’nın Sydney şehrinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2020’ye girecek son ülke, Güney Pasifik’te yer alan Amerikan Samoası olacak.