Papa kendisini çekiştiren kadının eline vurduğu için özür diledi

Haber: Övgü Pınar/Roma

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, dün akşam Vatikan'da kalabalığı selamlarken kendisini elinden yakalayıp çekiştiren bir kadının eline vurunca tartışma yarattı. Papa daha sonra bu hareketi için özür diledi.

Papa Francesco dün akşam Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlarken çekilen görüntülerde, Papa'nın çocukların bulunduğu bir kısımda duraklayıp ellerini tuttuğu, çocukları kutsadığı görülüyor. Çocukları selamladıktan sonra kalabalıktan uzaklaşmak için hamle yapan Papa, bu sırada elini yakalayan bir kadın tarafından çekiştiriliyor.

Siyatik sorunu yaşadığı bilinen ve bu nedenle zaman zaman yürürken aksayan Papa Francesco, kalabalıktaki kadının kendisini çekiştirmesi yüzünden sendeliyor. Papa'nın yüz ifadesinden de rahatsız olduğu anlaşılıyor.

Kendisini elinden yakalayıp çeken kadına bir şeyler söylediği ve elini çekmeye çalıştığı görülen Papa, bunda başarılı olamayınca kadının eline iki kere şaplak atıyor. Bu sırada Vatikan görevlileri de araya girerek kadının elini tutuyor ve Papa'nın uzaklaşmasını sağlıyor.

Papa bugün Vatikan'daki Angelus duası sırasında ise bu hareketi için özür diledi. Papa, "Zaman zaman sabrımızı kaybediyoruz. Buna ben de dahilim. Dün verdiğim kötü örnek için özür diliyorum" dedi.

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Dün akşamki olayın görüntüleri internette hızla yayıldı ve İtalya'da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda kimileri Papa'yı çok sert tepki gösterdiği için eleştirdi, kimileri ise haklı buldu.

Papa'ya gelen eleştiriler arasında "İsa böyle mi yapardı?", "Katolik olmaktan utanıyorum", "Dayak atan bir Papa daha önce hiç görülmemişti" gibi ifadeler de yer aldı. Papa'yı haklı bulanlar ise 83 yaşında ve siyatiği olan bir adamı ısrarla çekiştirdiği için kadına tepki gösterdi, kadını kaba ve terbiyesiz olmakla suçladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Papa Francesco'nun kadına yönelik şiddet karşıtı sözlerini hatırlattı ve dün akşamki reaksiyonunun bu sözlerle tezat oluşturduğunu iddia etti. Papa bu sabah da Katolik Kilisesi'nce Dünya Barış Günü kabul edilen 1 Ocak için verdiği vaazda kadına karşı şiddeti kınadı. Papa, kadınların "dövülmesi, tecavüze uğraması" gibi her türlü şiddetin "Tanrı'ya saygısızlık" teşkil ettiğini söyledi.

Papa 2016'da da Meksika ziyaretinde kalabalığı selamlarken kendisini tutup çekiştiren ve dengesini kaybetmesine yol açan bir kişiye "Egoist olma" diye çıkışmıştı.