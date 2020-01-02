Avustralya Başbakanı yangında hasar gören kasabaya ziyaretini tepkiler üzerine yarıda kesti

Telif hakkı ABC Image caption Avustralya Başbakanı Scott Morrison (sağdan üçüncü)

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede aylardır süren yangınlarda hasar alan bir kasabaya yaptığı ziyareti, öfkeli halkın tepkisi nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı.

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales'deki Cobargo kasabasında yaşayanlar, bölgeye gelen yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek Başbakan Morrison'a tepki gösterdi.

Başbakan Morrison ise "insanların kendilerini bu kadar ortada bırakılmış hissetmelerine şaşırmadığını" söyledi.

Morrison bir kadına yaklaşarak elini sıkmak istedi ancak kadın elini uzatmadı.

Bunun üzerine Başbakan kadının elini tutup zorla sıkarken, aldığı yanıt "Siz itfaiyeye daha fazla yardım gönderene dek elinizi sıkmayacağım" oldu. Morrison, bunun üzerine kadının yanından uzaklaştı.

Başbakan Morrison'a yaklaşan başka bir kadın ise "Kasabamızı savunmak için nasıl olur da sadece dört itfaiye aracı verilir? Kasabamızın çok fazla parası yok ama altın kalpli insanları var" dedi.

Telif hakkı ABC Image caption "Ya ölenler ne olacak, Başbakan?" diyen bir Avustralyalı

Morrison uzaklaşmaya çalışırken, başka bazı köy sakinleri de Başbakan'a "aptal" dedi ve ona köyde istenmediği söyledi.

Bir kişi de, "Buradan oy falan alamayacaksın dostum. Liberal Parti'ye oy yok" dedi.

Morrison neden eleştiriliyor?

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinde özellikle iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Scott Morrison, Avustralya'nın bu konuda "pek çok ülkeden daha başarılı olduğunu" savunuyor ve uluslararası hedefleri yerine getirdiğini söylüyor.

İklim değişikliğinin yangınların nedenlerinden sadece biri olduğunu savunan Morrison, çevrecilerin sera gazı salımının kısıtlanması çağrılarına rağmen hükümet politikasının değişmeyeceğini açıklamıştı.

Ana muhalefet lideri Anthony Albanese ise hükümetin iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediğini vurguluyor.

Morrison, ülkesinde yangınlar hızla yayılırken Hawaii'ye tatile gittiği için de eleştirilmiş, tepkiler sonrası tatilini yarıda keserek ülkeye dönmek zorunda kalmıştı.

Telif hakkı EPA Image caption Cobargo'da bu hafta 2 kişi öldü

New South Wales eyaletinin Cobargo kasabasında hafta başında bir baba-oğul evlerini alevlerden kurtarmak isterken hayatını kaybetmiş, kasabada pek çok kişi de evsiz kalmıştı.

Eyalette yangınlar nedeniyle bir hafta olağanüstü hâl ilan edilmişti.

New South Wales ve komşu Victoria eyaletinde, Eylül ayından beri devam eden orman ve çalı yangınları sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 1200 ev de kullanılamaz hale geldi.

Avustralya'da sadece bu hafta içerisindeki yangınlar nedeniyle 17 kişiden halen haber alınamıyor.

Ordu, Victoria eyaletinde 4 bin kişiyi tahliyeye hazırlanıyor.