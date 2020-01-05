Libya: Trablus'ta bir askeri okula saldırıda en az 30 kişi öldü

Telif hakkı Reuters Image caption Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya'da çatışmalar durmadı

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti saldırıdan General Halife Hafter'e bağlı güçleri sorumlu tuttu.

Hafter yanlısı güçler ise saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda cesetlerin dört bir yana yayıldığı görülüyor.

Saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni oturuma davet etti.

Hükümet, Hafter'in savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargılanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'den tepki: Hafter'e uluslararası desteği sonlandırın

Türkiye saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı "4 Ocak'ta akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bakanlık, Hafter'e sağlanan uluslararası desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı da "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin coğrafi olarak üçte ikisini elinde bulunduran Halife Hafter, bir süredir Trablus'u almak için askeri operasyon yürütüyor. Hafter ülkenin çoğunu kontrol etse de Libya nüfusunun üçte ikisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elinde bulunan bölgelerde yaşıyor.

Hafter'i Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Rusya da destekliyor.