Rusya, küresel ısınmanın 'avantajlarından yararlanacak'

Telif hakkı EPA Image caption Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir gaz kazanı

Rusya, ekonomi ve nüfusunu iklim değişikliğine uyumlu hale getirmeye yönelik bir eylem planı açıkladı. 30 maddelik plan, sıcaklık artışının "avantajlarından yararlanmayı" da içeriyor.

Hükümetin internet sitesinde hafta sonunda yayımlanan eylem planında iklim değişikliğinin Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, insan yaşamı, sağlık ve sanayisinde ciddi bir etki yarattığı kabul ediliyor.

Planın iki yıllık ilk aşaması, yeni barajlar inşa edilmesini, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmesini, bir felaket durumunda aşı ve tahliye operasyonları için hazırlık yapılmasını öngörüyor. Planda, iklim değişikliğinin kamu sağlığına risk oluşturduğu, donmuş toprak tabakalarını tehdit ettiği, doğal felaket ve enfeksiyon olasılığını artırdığı belirtiliyor ve küresel ısınma nedeniyle bazı canlı türlerinin yok olabileceği vurgulanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ısınmaya insan faaliyetlerinin neden olduğu tezini reddediyor.

'Enerji tüketimi azalacak, tarım arazileri genişleyecek'

İklim değişikliğinin olası "olumlu" etkileri arasında soğuk bölgelerde enerji tüketiminin azalması, tarıma elverişli alanların genişlemesi ve Kuzey Buz Denizi'nde seyrüsefer imkanlarının artması sayılıyor.

Rusya, topraklarının önemli bir kısmının Kutup Bölgesi'nde bulunması ve donmuş toprak tabakaları üzerinde inşa edilmiş altyapısı dolayısıyla iklim değişikliğinden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında.

Rusya'da görülen seller ve Sibirya'daki orman yangınları iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmişti.

Moskova, küresel sıcaklık artışının sınırlanmasına yönelik Paris İklim Anlaşması'nı geçen Eylül'de kabul etmiş ve ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesini eleştirmişti.

Noel Bayramı'ında hava mevsim normallerinin 16 derece üstünde

Rusya, dünya ortalamasına göre 2,5 kat daha fazla ısınıyor.

2019, Rusya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1891'den bu yana en sıcak geçen yıl oldu.

Rusya Meteoroloji Dairesi, Rusya'nın Noel Bayramı'nı kutlayacağı bugün ve yarın, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 16 derece kadar üstüne çıkacağını tahmin ediyor.