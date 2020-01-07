Telif hakkı AFP Image caption Carlos Ghosn ve eşi Carole Ghosn

Japonya'da, yargılanmayı beklerken Aralık ayı sonunda Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'u eşi Carole Ghosn hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Tokyo Savcılığı, eşiyle birlikte Lübnan'da olan Carole Ghosn'u Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçladı.

Ev hapsinde tutulduğu binadan ses aletlerini taşımak için kullanılan bir kutu içinde kaçtığı belirtilen Carlos Ghosn, Lübnan'a geldikten sonra, kaçmasında ailesinin bir rolü olmadığını öne sürmüştü.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol); Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı olan Carlos Ghosn için geçen hafta kırmızı bülten çıkarmıştı.

Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması yok.

Nissan'dan para kaçırdığı suçlamasıyla Kasım 2018'de gözaltına alınan ve Nisan 2019'da yaklaşık 9 milyon dolara kefaletle salıverilen Ghosn, o tarihten beri ev hapsinde tutuluyordu.

Pasaportlarını avukatlarına teslim eden ve İstanbul'a inen özel bir uçakla sahte belgeler kullanarak kaçtığı belirtilen Ghosn "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım" demiş ve kendisine yönelik suçlamaların siyasi olduğunu savunmuştu.

Ghosn'un yarın Lübnan'da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

'Tutuklama kararı zavallıca'

Carlos Ghosn'un bir yakını ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarılmasını "zavallı bir girişim" diye niteledi.

Aynı kişi, tutuklama emrinin yarınki basın toplantısıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.