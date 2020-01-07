İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi savaş nedeni

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söyledi.
ABD'nin düzenlediği suikast için "korkakça bir terör saldırısı" diyen Zarif, İran'ın uygun bir şekilde ve tercih edeceği zamanda misillemede bulunacağını belirtti.
Misillemenin "meşru hedeflere" yönelik olacağını vurgulayan Zarif, "ABD'nin bölgemizdeki varlığının son bulması süreci başladı" dedi.
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