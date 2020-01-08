İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de Anbar vilayetindeki üsse roket saldırısı düzenlendiğini doğruladı.
Başkent Bağdat'ın batısındaki üsse en az 6 füzenin isabet ettiği belirtiliyor.
Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz net bir bilgi yok.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.
İran, Devrim Mufahızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Cuma günü Bağdat'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde" alınacağını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.
Beyaz Saray: Durumu takip ediyoruz
Beyaz Saray'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği ve Başkan Donald Trump'ın durumu takip ettiği belirtildi.
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