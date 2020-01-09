İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı: Ukrayna uçağı havada alev aldı ve dönmeye çalışırken düştü

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İranlı yetkililer, dün Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın havadayken alev aldığını ve geri dönmeye çalışırken yere çakıldığını açıkladı. 176 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya dönen uçak, sorun çıkması üzerine sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken düştü" dedi.

Abidzade, görgü tanıklarının uçağın alev aldığını gördüğünü ve pilotun havalimanına dönmeye çalışmadan önce acil durum çağrısı yapmadığını söyledi.

'İlk bulgular ABD'ye gönderildi'

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Ali Abidzade, ilk bulgularını Ukrayna ve Boeing'in merkezinin bulunduğu ABD'ye gönderdiklerini açıkladı. Bu bilgilerin İsveç ve Kanada'yla da paylaşıldığı açıklandı.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna (mürettebat dahil), 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

Ukrayna'da uçağın düşmesi nedeniyle bugün için bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Soruşturmayı kim yapıyor

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Boeing ABD'de üretildiği için normal koşullarda herhangi bir uluslararası soruşturmaya ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun da dahil olması gerekiyor. Ancak bunun için kurulun, ilgili yabancı ülkenin iznini alması ve o ülkenin mevzuatına göre hareket etmesi zorunluluğu var.

Ali Abidzade dün uçağın kara kutusunun "ne Boing'e ne de Amerikalılara verileceğini" açıklamıştı.

Abizade, "Bu kaza İran havacılık kurumu tarafından soruşturulacak. Fakat Ukraynalılar da soruşturmaya katılabilir" demişti.