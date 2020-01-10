Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi

Telif hakkı AFP Image caption Irak'taki ABD askerleri

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD'den, ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'a bir heyet göndermesini istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Adil Abdülmehdi'nin bu talebi Perşembe günü telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ilettiği belirtildi.

Irak'taki üslerde yaklaşık 5200 Amerikan askeri var.

Amerikan askerlerinin çoğu, IŞİD'in ülkede yeniden canlanmasını önlemeye çalışan Irak birliklerine yardımcı oluyor.

Askerlerin büyük bölümü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesinde görev yapıyor ve 2014 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gitmişti.

Irak Meclisi Pazar günü ülkedeki tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Meclis, Amerikan askerlerinin Irak'ta görev yapmalarına hiçbir zaman onay vermemişti.

Irak'ta milletvekillerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin geçen hafta başkent Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haşdi Şabi'nin önde gelen komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürmesine tepki göstermişti.

Sistani: Hiçbir dış gücün Irak'ın kaderini tayin etmesine izin verilmemeli

Öte yandan, Irak'ın en saygın Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani, hiçbir dış gücün Irak'ın kaderini tayin etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Ali Sistani, Cuma namazında okunan mesajında, hem ABD'nin hem de İran'ın ülkedeki saldırılarını kınadı.

Sistani, bu saldırıların, ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Bağdat'ta düzenlenen protesto gösterisi

Irak'ta siyasi kriz ve hükümet karşıtı gösteriler aylardır sürüyor.

Bugün başkent Bağdat'ta ve ülkenin güneyindeki büyük şehirlerde yeni protesto gösterileri düzenleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi protestolar sonrası istifa kararı almış ancak siyasi partiler yeni başbakanın kim olması gerektiği konusunda anlaşamamıştı.