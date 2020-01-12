Telif hakkı DHA Image caption Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya için Türkiye, Rusya ve ülkesi arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması çağrısı yaptı. İtalyan basınına göre, Di Maio'nun telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin bu fikre destek verdiğini söyledi.

İtalyan haber ajanslarının İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre Di Maio ve Çavuşoğlu, Libya kriziyle ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde "İtalya-Rusya-Türkiye arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması niyetlerini teyit etti".

İki bakan, kalıcı ateşkes sağlanması ve Berlin Konferansı'nın başarılı olması için çabaları sürdürme konusunda da anlaştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, La Stampa gazetesine verdiği mülakatta da bu üçlü mekanizma önerisini dile getirdi. Di Maio, Libya'nın İtalya için öneminin bu ülkedeki İtalyan varlık ve şirketlerinin yanı sıra ulusal güvenlikle de ilişkili olduğunu vurguladı. Di Maio, "Kontrol dışı terörist hücreler bize yalnızca birkaç yüz kilometre mesafede" dedi.

Berlin'de yapılması planlanan konferansı güçlü biçimde desteklediklerini söyleyen Di Maio, şöyle devam etti:

"Ateşkes sonrası barış süreci önemli olacak. Bu yüzden, İtalya-Rusya-Türkiye arasında bir üçlü mekanizma kurulmasını hedefliyoruz."

'Libya'ya AB barış gücü konuşlandıralım'

Luigi Di Maio, La Stampa söyleşisinde ayrıca Libya'ya bir Avrupa Birliği (AB) barış gücü konuşlandırılması önerisinde de bulundu. Di Maio böyle bir girişimin "dış müdahaleleri ve masum sivillerin katledilmesini durdurmanın tek yolu olduğunu", ayrıca AB'nin "ortak sesle konuşmasını" sağlayacağını belirtti.

Di Maio, geçen hafta Mısır'da yapılan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin eleştirildiği sonuç bildirisini imzalamamasının gerekçesini de açıkladı.

İtalyan bakan, "O belge bir NATO müttefiki olan Türklere ve (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el) Sarraj'a karşı aşırı dengesizdi. Dış müdahaleler mi var? Tamam, o zaman hepsini kınayalım, yalnızca bir tarafı değil" diye konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve General Halife Hafter

'General Hafter Roma'da Amerikalılarla görüştü' iddiası

Öte yandan, La Stampa gazetesinde yayımlanan başka bir haberde, Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in Çarşamba günkü Roma gezisini İtalyan makamlarıyla değil ABD yetkilileriyle görüşmek için yaptığı iddia edildi.

Habere göre Hafter, Roma'da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika dosyalarından sorumlu Victoria Coates ve ABD'nin Tunus'taki Libya Büyükelçisi Richard Norland ile görüştü. La Stampa, "kimilerinin Roma'daki bu görüşmeyi, ABD'nin desteğini Sarraj'dan Hafter'e kaydırmasının kanıtı olarak gördüğünü" yazdı.

Gazete, Hafter'in ABD'li yetkililerle görüşmesini fırsat bilen İtalyan hükümetinin de "oyun dışı kalmamak için" ellinden geleni yaptığını ve Hafter'in Roma'da Başbakan Giuseppe Conte ile de görüşmesini sağladığını öne sürdü.

Conte ve Hafter, geçen Çarşamba günü İtalyan başbakanlık binasında görüşmüştü. Conte'nin bu görülmenin ardından Sarraj'ı da başbakanlıkta ağırlaması planlanıyordu. Ancak Sarraj son anda Çarşamba günkü Roma ziyaretini iptal etmiş, İtalyan basını Sarraj'ın Hafter'in kendisinden önce resmi olarak ağırlanmasından rahatsız olduğu için Roma'ya gelmekten vazgeçtiğini yazmıştı.

Sarraj ile Conte'nin Çarşamba günü iptal edilen görüşmesi ise dün Roma'da yapıldı.

İtalya Başbakanı Conte, Libya konusunda görüşmelerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye, Salı günü de Mısır'a gidecek.