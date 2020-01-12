Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin

Telif hakkı BBC FARSCA SERVISI Image caption İran'da düzenlenen bir protesto gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Tahran yönetiminin Çarşamba günü Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Donald Trump, Twitter hesabına, İran'ın liderlerine hitaben büyük harflerle "PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN" yazdı.

Trump açıklamasında, "Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran'ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!" ifadelerini kullandı.

Trump Cumartesi günü de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın insan hakları kuruluşlarına, ülkede süren protesto gösterilerini özgürce gözlemlemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş, "Bir kez daha barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular katledilemez, internete erişim kısıtlanamaz" demişti.

ABD Başkanı ayrıca "uzun zamandır acı çektiğini" belirttiği İran halkını da, "cesareti" nedeniyle övmüştü.

Tahran'da yeni gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da dün başlayan protesto gösterileri bugün de sürdü.

Üniversite öğrencilerinin önderlik ettiği gözlenen gösterilerin bazılarına, düşürülen uçakta yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Göstericiler yetkililerin uçağın düşürüldüğünü neden başta kabul etmediklerini sorguladı ve sorumluların görevden alınmalarını istedi.

Telif hakkı Getty Image caption İran'da protesto gösterisi düzenleyen öğrenciler

Telif hakkı EPA Image caption İran'daki protesto gösterileri

Telif hakkı AFP Image caption İran'daki protesto gösterileri

Telif hakkı AFP Image caption İran'daki protesto gösterileri

Tahran'da gösteriler sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire de dün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alınmış, üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

İran Cumartesi günü Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Düşürülen yolcu uçağının enkazı

İran Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ocak'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssüne 8 Ocak'ta düzenlenen hava saldırıları sonrası uçağın "askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu" duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylemişti.

İran'da bu açıklamalar sonrası bazı gazetelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesinin sorumlularının istifası istenmişti.

Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami İran Meclisi'ni olayla ilgili olarak bilgilendirmiş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yapılanın "affedilmez bir hata" olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de özür dilemişti.

Image caption Düşürülen İran uçağının rotası

PS752 sefer sayılı uçaktaki 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Image caption Düşürülen uçaktan sinyal alınan son nokta

Uçaktaki yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.