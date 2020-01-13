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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşinin Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istemelerini görüşmek üzere bugün ailenin üst düzey üyeleriyle bir araya geliyor.

Bazıları tarafından gerçekleşeceği yerin adıyla "Sandringham Zirvesi" olarak nitelendirilen bu görüşmede, Kraliçe 2. Elizabeth çekilme isteğini açıklamasından bu yana ilk kez Prens Harry ile bir araya gelmiş olacak.

Toplantıda, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararlarının nasıl hayata geçirileceğine dair yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, geçen hafta içinde Instagram sayfaları ve websiteleri üzerinden yaptıkları bir açıklamayla, Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ile Kanada'da geçirmek istediklerini söyledi.

Çift, Kraliyet Ailesi'nde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtti.

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Görüşme nerede yapılıyor ve kimler katılacak?

Görüşme, Kraliçe 2. Elizabeth'in İngiltere'nin batısında yer alan Sandringham kentindeki özel konutunda yapılacak.

Görüşmeye Kraliçe'nin yanı sıra Prens Harry ile babası Galler Prensi Charles ve ağabeyi Cambridge Dükü William'ın da katılması bekleniyor.

Meghan Markle'ın ise saat farkından dolayı programı ayarlanabilirse telefonla katılması öngörülüyor.

Ayrıca Kraliyet ailesinin üst düzey danışmanlarının da istenmesi halinde katılabilecekleri ifade ediliyor.

İngiliz basınında haftasonunda yer alan haberlerde, Kraliçe'nin bu meselenin "hızlı bir şekilde" çözüme kavuşturulmasını istediği öne sürüldü.

İngiliz basını bu görüşmeyi "tarihi" ve "eşi benzeri görülmemiş bir zirve" olarak tanımlıyor.

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Görüşmede hangi konular ele alınacak?

"Sandringham Zirvesi"nin Prens Harry'nin üst düzey görevlerinden çekilme kararının nasıl hayata geçirilebileceğine dair yol haritasını şekillendirmeye yardımcı olacağı umuluyor.

Tarihte ilk kez böyle bir durum ortaya çıktığı için emsal teşkil eden bir olay bulunmuyor.

Bu nedenle, Kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin danışmanları bir süredir hükümet yetkilileri, tarihçiler ve anayasa hukukçuları ile görüşerek olası senaryolar üzerinde çalışıyor.

İngiliz basını, görüşmeye katılacak aile üyelerine toplantı öncesinde senaryoları ve hukuki durumu anlatan belgeler verildiğini belirtiyor.

Toplantıda ele alınacak en önemli gündem maddesinin, Prens Harry ve Meghan Markle'ın gelecekte nasıl bir rol üstleneceklerinin belirlenmesi olması bekleniyor. Çiftin yılın bir kısmını ABD ve Kanada'da yaşarken, aynı zamanda Kraliyet ailesinin üyesi olmanın getirdiği hangi sorumlulukları üstlenmeye devam edecekleri de bir diğer gündem maddesi.

Çift, "çağrılmaları" halinde Kraliyet üyesi olmaktan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyi sürdürerek, Birleşik Krallık ve Kraliçe'yi temsil edeceklerini ancak aynı zamanda "mali açıdan bağımsız" olmak istediklerini söylüyor.

Ancak, böyle bir durumda, Kraliyet ailesi üyesi olarak ve yardım amaçlı yaptıkları faaliyetler ile ticari işleri arasında doğabilecek çıkar çatışmalarından endişe ediliyor.

İngiliz basını, Prens Harry ve Meghan Markle'ın istedikleri gibi bir paket alamamaları halinde, ABD'li ünlü talk-show sunucusu Oprah Winfrey'ye Kraliyet ailesiyle ilgili ifşaatta bulunacakları bir mülakat vermelerinden korkulduğunu öne sürüyor.

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Nerede yaşayacaklar ve maddi destekleri kesilecek mi?

Çift yaptıkları açıklamada, yılın bir bölümünü İngiltere, kalan bölümünü de Kanada ile ABD'de geçirmek istediklerini söylediler.

Ancak çiftin hangi ülkede ne kadar yaşayacağı bilinmemekle, kritik önem taşıyor.

Zira, Meghan Markle'ın yakın bir zamanda İngiliz vatandaşlığına başvurması bekleniyor ve vatandaşlık şartları arasında İngiltere dışında geçirdiği sürenin yılda 90 günü aşmaması yer alıyor.

Ayrıca çiftin nerede, kaç ay yaşayacağı hangi ülkede ne kadar vergi vereceğini de belirleyecek.

Mali gelir açısından ise çift, Kraliyet ailesi üyelerinin resmi görevlerindeki masraflarını karşılamak için her yıl kamu bütçesinden verilen ödeneği almayı bırakmayı önerdi.

Bununla birlikte, Prens Charles'a ait olan ve 1 milyar sterlin değer biçilen gayrimenkulden kendi paylarına düşen ödemeyi ise almaya devam etmeyi planlıyorlar.