Telif hakkı BBC FARSCA SERVISI Image caption İran'da düzenlenen bir protesto gösterisi

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran'da Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan ve hafta sonu devam eden protestolarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hüseyin Rahimi, protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda ise kaldırımlarda kan görülüyor ve silah sesleri duyuluyordu.

Cumartesi başlayan protestolar dün Tahran'daki üniversite kampüslerine yayıldı.

Protestocular arasında birçok kadın bulunuyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Tahran'daki Şahid Beheşti Üniversitesi'nde göstericilerin çoğu, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadı

Guardian: Bazı protestocular Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzetti

İngiliz Guardian gazetesi, 176 kişiyi taşıyan uçağın İran ordusu tarafından vurulmasının ülke genelinde halkı öfkelendirdiğini ve yetkililerin bu öfkeyi bastırmakta zorlandırdığını yazdı.

Gazeteye göre Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'ndeki protestocular "Bize Amerika yalanları söylüyorsunuz ama esas düşman burada" sloganları attı ve Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzeterek "Siz bizim IŞİD'imizsiniz" diye bağırdı.

İnternette paylaşılan videolarda Tebriz, Şiraz ve Kirmanşah'ta da protestocuların sokağa çıktığı görülüyor.

Pazar akşamı Tahran'daki Azadi Meydanı'na "Diktatöre ölüm" sloganı atan yüzlerce protestocunun yanı sıra, arkalarında kafesler bulunan çok sayıda polis arabasının da gittiği belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi protestoların güvenlik güçleri tarafından bastırılmaya çalışıldığını aktardı.

İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire de uçakta hayatını kaybedenlerle ilgili bir anmaya katıldıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili bir Tweet paylaşan Macaire, "Uçakta yaşamını yitiren ve bazıları İngiliz olan yolcuları anmak için etkinliğe katıldım. 5 dakika sonra, bazıları slogan atmaya başlayınca mekanı terk ettim. Terk ettikten yarım saat sonra da gözaltına alındım" dedi.

Yapılanın bir gözaltı işlemi olmadığını savunan Dışişleri Bakan Vekili Seyit Abbas Arakçi, "Polis bana 'Burada İngiltere Büyükelçisi olduğunu iddia eden bir şahıs var' dediğinde bunun imkansız olduğunu düşündüm" demişti.

Arakçi, Macaire'in kimliğinin doğrulanmasının ardından 15 dakika içinde serbest bırakıldığını söylemişti.

Macaire Tahran tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İngiltere de büyükelçisinin gözaltına alınmasını kınadı.

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Guardian'ın aktardığına göre bir videoda bir protestocunun, arkadan rejim karşıtı sloganlar gelirken "Azadi metrosuna göz yaşartıcı gaz attılar, kimse dışarı çıkamıyor. İnsanlar içerde boğuluyor" dediği duyuluyor.

Gazete, bu protestoların ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra milliyetçi duygulardan faydalanan İran hükümetini yeni bir krize sürükleyebileceğini yazdı.

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Yarı resmi Fars haber ajansına göre Tahran'daki birden fazla protestoya bin kişi katıldı. Protestocular uçağın düşürülmesinin ardından dört gün boyunca halka yalan söylendiğini belirtti.

İran hükümeti ise bugün yaptığı açıklamada hükümetin uçağın düşme nedenine dair Cuma akşamına dair hiçbir bilgileri olmadığını açıkladı, halka yalan söylenmediğini vurguladı.

İran Cumartesi günü Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.