Fransız maceraperestler Fred Fugen ve Vince Reffet, dünyanın en zorlu coğrafyasında jet kanatlarla uçtu. Saatte 400 km hıza ulaşan ikili, Çin'in Hunan bölgesinde "Cennetin Kapısı" olarak bilinen Tianmen Dağı'ndan geçti.

İkilinin uçuş ekipmanları, dört reaktörle güçlendirilen karbon fiberden yapılan kanatlardan oluşuyor.

Fugen uçuşu "Hayalim gerçek oldu" sözleriyle nitelendirdi.

Reffet ise başta biraz korkutucu olduğunu, Tianmen'deki kayaların arasındaki dev delikten geçerken biraz gerildiğini söyledi.

Jetman bu kez Fuji Yanardağı'nda uçtu