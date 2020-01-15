İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

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İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Ancak Londra'da bulunan ve videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan İranlı gazeteci Nariman Garib, kaynağının güvende olduğunu belirterek, Devrim Muhafızları'nın yanlış kişiyi tutukladıklarını söyledi.

@NarimanGharib tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD — 🤖Nariman (@NarimanGharib) 14 Ocak 2020

Geçen hafta içerisinde Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak daha sonra uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili açacakları soruşturmanın "özel bir mahkeme" tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kazadan kısa bir süre sonra sosyal medyada uçağa ait olduğu belirtilen bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu videolar, uçağın bir füze tarafından vurulduğu iddialarının daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Bugün New York Times gazetesinin web sitesinde, olayla ilgili yeni bir video daha yayınlandı. Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsünde, uçak 20 saniye arayla fırlatılan iki füze tarafından vurulduğu ve havada infilak edip, parçalara ayrıldığı görülüyor.