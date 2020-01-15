Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Devlet Başkanı Putin karar verecek

Telif hakkı Reuters

Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.

Oluşturulacak yeni hükümetin yapısına Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.

Medvedev hükümetinin istifa kararı, Putin'in Parlamento'da gerçekleştirdiği yıllık konuşma sırasında açıklandı. Putin ile birlikte kameraların karşısına geçen Medvedev, Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için bu kararı aldığını söyledi, kendisine teşekkür eden Putin'in elini sıktı.

Devlet Başkanı Putin, istifa eden Medvedev'in yeni hükümet yapısında Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirileceğini açıkladı.

Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Medvedev'in iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını belirtti.

Yeni başbakanın kim olacağı ise henüz açıklanmış değil.

Putin'in istediği Anayasa değişiklikleri neler?

Putin, parlamentodaki konuşmasında, devlet başkanlarının görev süresinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti ve anayasanın başkanlara toplam en fazla iki dönem görev hakkı tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanlığı görevini bırakarak farklı bir göreve geçeceği konuşulan Putin'in bu açıklaması, kendi iktidar süresini uzatmak için yapılmış bir manevra olarak yorumlandı.

Putin, devet başkanlığı görevinde dört dönemini geçiriyor. Üst üste iki dönem başkanlık yaptıktan sonra dört yıl boyunca Başbakanlık görevine geçen Putin, daha sonra Devlet Başkanlığına geri dönmüştü.

Putin, kendisinin başkanlığını yürüttüğü Devlet Konseyi'nin de yetki alanının genişletilmesini gündeme getirdi.