BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen Sir David Attenborough, yaklaşık 30 yıldır iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratmak için çalışıyor.

BBC'nin iklim değişikliği ile ilgili özel yayını için röportaj veren Attenborough, durumun "kriz" noktasına ulaştığını söyledi.

Avustralya'daki yangınların bu uluslararası krizin en büyük kanıtlarından biri olduğunu söyleyen Attenborough, büyük bir değişimin gerekli olduğunu söyledi.

Ünlü belgeselci Attenborough, değişimin Çin'den başlaması gerektiği önerisini de getirdi.

Geçen ay Madrid'de yapılan iklim değişikliği konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği tarafından "hayal kırıklığı" olarak değerlendirilmişti.

Konferansta, kilit önemdeki kararlara imza atılamadığı gibi, Avustralya ve Brezilya gibi ülkeler taahhütlerini yerine getirememekle de suçlandı.

BM'nin 2018 yılında açıkladığı bilimsel raporlara göre, iklim değişikliğinin etkilerini anlamlı şekilde geriletebilmek için, dünyanın ısısını artıran gaz emisyon miktarının 2030 yılına dek yarı yarıya azaltılması gerekiyor.