Rusya lideri Putin, Mihail Mişustin'i yeni başbakan olarak atadı

Telif hakkı Getty Images Image caption 53 yaşındaki Mişustin Rusya'nın yeni başbakanı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni başbakan olarak Mihail Mişustin'i atayan kararnameyi imzaladı. Eski Başbakan Dimitri Medvedev, "Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için" dün tüm kabinesiyle birlikte istifasını vermişti.

Mişustin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki oylama sonrası yaptığı konuşmada, "Halkın değişimi hissetmeye başlaması gerekiyordu ama bu şu an (Rusya genelinde) gerçekleşmekten uzak" dedi.

Mişustin, hükümetin çok çalışacağını ve eleştirilere de açık olacağını söyledi.

53 yaşındaki Mişustin, 2010'dan bu yana Federal Vergi Hizmetleri adlı kurumun başkanı olarak görev yapıyordu ve hakkında çok ciddi şikayetler yapılan vergi sistemini etkin çalışan bir yapıya dönüştürmüştü.

Putin, Çarşamba günü Parlamento'da yaptığı yıllık konuşmasında siyasi sistem üzerinde önemli etkiler yaratacak bir dizi anayasal değişiklik önerisi açıkladı.

Rusya liderinin, bu değişikliklerle başkanlık süresinin sona ereceği 2024 yılı sonrasına hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Konuşulan senaryolardan birisi, Dimitri Medvedev'in de ikinci adamlığına getirildiği Güvenlik Konseyi'nin görev ve yetkilerinin artırılarak, başındaki ismin de devlet başkanından daha güçlü olacağı bir düzene geçileceği yönünde.

Putin'in dün önerdiği anayasa değişiklikleri arasında, Güvenlik Konseyi'nin yetkilerinin artırılması ve anayasa koruması altında resmi bir devlet kurumuna dönüştürülmesi de yer alıyordu.

Rusya'nın yeni başbakanı Mişustin kimdir?

3 Mart 1966'da Moskova'da doğan Mişustin, üniversite eğitimini sistem mühendisliği üzerine yaptı.

1998 yılında yıldızının parladığı Federal Vergi Hizmetleri kurumunda işe başlayan Mişustin'in "dijital çağın yeniliklerini vergi sistemine uygulaması için" kuruma davet edildiği belirtiliyor.

2008 yılına kadar devlet görevlerinde bulunan Mihail Mişustin, iki yıllık özel sektör deneyiminin ardından 2010 yılında Federal Vergi Hizmetleri kurumunun başkanı olarak devlet kademelerine geri döndü.

Ekonomi alanında doktorası bulunan Mişustin'in, üç çocuğu bulunuyor. Buz hokeyinde de iddialı olduğu ve amatör olarak bu oyunu oynadığı ifade ediliyor.

Bağımsız Znak.ru internet sitesi, Mişustin'in Rusya'daki en zengin yetkililerden biri olduğunu yazdı. Sitedeki habere göre, yeni başbakan, 2018 yılında 307 bin dolar gelir beyan etti. Eşi ise 772 bin dolar gelir beyan etti.